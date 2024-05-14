惠譽：港銀行本地風險敞口資產質素壓力　恐超內地商業地產

惠譽表示，由於美元及港元利率高企，較弱借款人的償債能力受到影響，香港銀行面臨來自本地風險敞口的資產質素壓力，或者很快就會超越來自內地商業地產敞口的風險。如果資產質素指標減弱，生存能力評級(Viability Rating)較低的銀行恐面臨更大降級風險。

惠譽指，大部分港銀去年的信貸成本，主要歸因於內房風險敞口，港銀過去3年一直把相關敞口降低。由於內房敞口風險減弱，預期2024年香港銀行信貸成本，將比2023年稍低。不過，信用風險遷移至香港本地貸款組合，可能會限制信貸成本減幅，尤其香港商業地產面對的阻力上升。