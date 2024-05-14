惠譽：港銀行本地風險敞口資產質素壓力 恐超內地商業地產
2024年05月14日 18:06
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惠譽表示，由於美元及港元利率高企，較弱借款人的償債能力受到影響，香港銀行面臨來自本地風險敞口的資產質素壓力，或者很快就會超越來自內地商業地產敞口的風險。如果資產質素指標減弱，生存能力評級(Viability Rating)較低的銀行恐面臨更大降級風險。
惠譽指，大部分港銀去年的信貸成本，主要歸因於內房風險敞口，港銀過去3年一直把相關敞口降低。由於內房敞口風險減弱，預期2024年香港銀行信貸成本，將比2023年稍低。不過，信用風險遷移至香港本地貸款組合，可能會限制信貸成本減幅，尤其香港商業地產面對的阻力上升。
此外，惠譽提到，信用風險焦點轉變，一定程度上已反映在滙控(00005)首季業績。該行首季信貸成本27個基點，低於之前四個季度的平均42個基點。然而，香港對總信貸成本的貢獻，由同期的31%升至66%，內地商業地產信貸成本僅貢獻20%。
鑑於香港樓價受壓，抵押品價值重估將是減值另一來源，尤其對於高度集中在房地產相關貸款，或以房地產作抵押品支持的貸款的銀行。去年底上海商業銀行的減值貸款比率2.8%，增加1.9個百分點，主因某些香港企業借款人因抵押品覆蓋範圍減少，面臨還款困難。此外，減值貸款的大幅撇銷及額外撥備，將渣打銀行(02888)的信貸成本，由2022年28個基點，推高至去年178個基點。