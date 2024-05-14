早前獲兩次出價600萬唔肯賣　荃景花園三房終以583萬易手

二手業主接受現實減價出貨，荃灣荃景花園套三房單位，2月放盤先後兩次獲出票逾600萬元洽購仍拒售，近日終減價至583萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣高層C室，實用面積約670方呎，三房間隔，叫價約1,028萬元，同區客議價後以980萬元購入，呎價約14,627元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角半山珊瑚閣B座高層3室，實用面積約877方呎，套三房連工人房間隔，叫價1,550萬元，減價90萬元，以1,460萬元售出，呎價約16,648元，原業主於2017年4月才以1,470萬元購入，帳面損失10萬元。

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九龍區

●中原洪金興表示，觀塘凱匯5月暫錄約3宗買賣，包括2座低層K室，實用面積約550方呎，兩房間隔，叫價938萬元，議價後減至898萬元易手，呎價約16,327元，原業主持貨近6年，帳面需蝕讓41.37萬元。

●香港置業胡國安指，牛頭角淘大花園G座高層2室，實用面積約390方呎，兩房間隔，望山景，叫價510萬元放盤一個月，議價後減價29萬元，以481萬元沾出，呎價約12,333元。

●中原余社朝稱，九龍又一村花園B9座地下特色戶，實用面積約1,425方呎，套三房間隔，另設工人套房，擁逾千方呎前後花園，叫價5,500萬元，降至4,200萬元，終以3738萬元連車位沽，累減1,762萬元，呎價約26,232元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園10座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以605萬元易手，呎價約10,220元。

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新界區

●美聯鍾家豪指，荃灣荃景花園9座中層D室，實用面積約577方呎，套三房間隔，2月叫價660萬元，先後兩次獲出價逾600萬元洽購仍拒售，近日終降價至590萬元，同區租客早上睇樓，晚上以583萬元購入，呎價約10,104元。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣3期1座中層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，叫價550萬元，放盤3天即獲首置客承接，成交價528萬元，呎價約9,925元。

●中原唐偉峯指，青衣5月錄約22宗二手買賣，盈翠半島11座高層F室，實用面積約788方呎，套三房連儲物房間隔，享煙花海景，叫價1,600萬元，獲換樓客以1380萬元承接，呎價約17,513元。

●中原曾慧敬稱，屯門怡樂花園1座低層F室，實用面積約511方呎，三房間隔，叫價420萬元，減價30萬元，至390萬元易手，呎價約7,632元，新買家為一對準新人。

●利嘉閣黃肇雯表示，天水圍居屋屏欣苑B座高層9室，實用面積約376方呎，兩房間隔，外區公屋客睇樓後即進行洽購，未補價第二市場累減至390萬元成交，呎價約10,372元。

●中原伍耀祖指，天水圍栢慧豪園3座高層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價34萬元，減幅約6.2%，獲買家以516萬元承接，呎價約10,467元。

●美聯王偉健表示，元朗采葉庭2座中層C室，實用面積約617方呎，套三房設計，早前以670萬元放售，近日終獲區內用家洽購，議價61萬元，以609萬元承接，呎價約9,870元，原業主2015年購入單位，帳面升值9萬元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水5月暫錄約42宗二手買賣，上水名都3座高層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，叫價約430萬元，議價後以410萬元易手，呎價約10,904元，新買家為用家。

●世紀21(白石角)盧嘉麟表示，大埔白石角海日灣II第6座高層F室，實用面積約581方呎，兩房間隔，放盤1個月，獲內地專才洽購，以760萬元成交，呎價約13,081元，約5年帳面虧蝕111萬元離場，跌價約13%。

●美聯汪子龍指，大埔美新大廈低層E室，實用面積約588方呎，三房設計，叫價540萬元放售，區內家庭客議價50萬元，以490萬元承接，呎價約8,333元。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園3座中層A室，實用面積676方呎，三房間隔，望內園景，叫價約880萬元，議價後以850萬元沽出，呎價約12,574元，新買家為區內家庭客。

●中原陳志明稱，大圍盛薈2座北翼中層A室，實用面積約741方呎，套7三房間隔，望山景，有裝修，叫價約1,150萬元，議價後以1,080萬元沽出，呎價約14,575元，新買家為區內租客。

●中原黎宗文表示，沙田河畔花園佔兩宗買賣，屋苑A座高層8室，實用面積約242方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，議價後以390萬元易手，呎價約16,116元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山觀瀾雅軒4座中層D室，實用面積約601方呎，,兩房間隔，望山景，放盤2個月，叫價760萬元，累減20萬元，獲買家以740萬元承接，呎價約12,313元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山嵐岸1座高層相連單位，實用面積約1,785方呎，四房間隔，望全海景，放盤4個月，叫價2,600萬元，獲買家洽購，減400萬元，以2,200萬元成交，減幅約15.4%%，呎價約12,325元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月至今暫錄約40宗二手買賣，居屋富寶花園5座中層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，議價後未補價第二市場以390萬元易手，呎價約6,588元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山銀湖‧天峰成交7座低層C室，實用面積約762方呎，三房連儲物室間隔，放盤4個月，叫價950萬元，減26萬元，以924萬元成交，呎價約12,126元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山海栢花園5座高層C室，實用面積約400方呎，兩房設計，叫價585萬元，區內上車客睇樓逾半年，見單位坐落鐵路站上蓋，有裝修，享海景，故議價後以562萬元購入，呎價約14,050元。

●美聯黃麗貞指，將軍澳THE PARKSIDE第1A座極高層A室，實用面積約750方呎，三房間隔，叫價1,350萬元，放盤約兩年，外區客睇樓1次，即決定承接單位自住。議價後以1,313萬元購入，呎價約17,507元。

●美聯陳巧琴表示，將軍澳峻瀅2期1座中層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，叫價700萬元，議價後獲買家以615萬元承接自住，呎價約12,012元，原業主於2015年6月以約588.5萬元購入，帳面僅升值約4.5%。

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