元朗站項目落實周六作次輪銷售 極高層標準示範單位曝光
2024年05月14日 22:23
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發展商積極軟銷吸客，元朗站項目落實本周六作次輪銷售，發售213個單位，同日向傳媒一口氣展示9個現樓極高層交樓標準示範單位。
●元朗站The YOHO Hub II周六次輪發售213伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，最新公布將於周六(18日)作次輪銷售，以價單形式發售213伙，折實平均呎價約15,640元。發展商指，是次全數盡推價單1至3號中尚未發售的單位，涵蓋107伙兩房及106伙三房，折實價663.57萬元起。同日亦向傳媒開放第8座56樓的9個交樓標準示範單位。
●日出康城凱柏峰III兩房成交價986萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，今(14日)錄得3B座65樓D室的成交，單位實用面積572方呎，兩房連儲物室間隔，成交價986.2萬元，呎價約17,241元。
●油塘親海駅II終止交易單位加價重售
長實集團(01113)發展的油塘親海駅II，周二(14日)錄得2A座23樓D室終止交易，該單位實用面積464方呎，兩房間隔，原本於去年8月以721.7萬元沽出，當時呎價約15,554元。發展商已修訂價單，將該單位定價上調約2%，並安排於周六(18日)起重新發售。
●元朗雨後預告短期內加價或削優惠
星星地產旗下元朗雨後，由開售至今(14日)累計售出約259伙，佔全盤335伙約77%，套現逾15.6億元。發展商最新公布，項目單位快將售罄，隨著市況持續向好，項目或於未來數天更新價單，部份單位將溫和提價或縮減優惠。
●旺角利奧坊‧凱岸頂層特色戶1,300萬元沽
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，周二(14日)以招標形式售出頂層特色戶。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為1座31樓C室，實用面積509方呎，三房間隔，另連77呎天台及99方呎平台，成交價1,300萬元，呎價約25,540元。該盤至今累沽509伙，套現約34.4億元。
●啟德MONACO MARINE一房成交價939萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(14日)沽出1A座27樓B室，單位實用面積326方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價939.7萬元，呎價約28,825元。
●西南九龍維港滙III兩房呎價約23,210元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，今(14日)以1,355.45萬元售出2座12樓A室，實用面積584方呎，屬兩房連儲物室間隔，呎價約23,210元。
●啟德MIAMI QUAY I 3日累沽15伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，今(14日)再添兩宗成交，3日內累沽15伙，涉及總銷售金額接近1.7億元。其中，第2座2樓D室，實用面積457方呎，成交價961.4萬元，呎價約21,037元，買家另可享有回贈。
●何文田天鑄錄兩宗終止交易
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄兩期項目於周一(13日)共錄2宗終止交易個案，交易總額涉逾1.17億元。其中，第1期的8座25樓C室，實用面積1,410方呎，四房間隔，原本在2018年11月以逾5,492.8萬元售出，當時呎價約38,957元。同時，項目第2期的5座19樓C室，實用面積1,723方呎，四房間隔，原本在2018年12月以6,267.75萬元，當時呎價約36,377元。