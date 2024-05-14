元朗站項目落實周六作次輪銷售　極高層標準示範單位曝光

發展商積極軟銷吸客，元朗站項目落實本周六作次輪銷售，發售213個單位，同日向傳媒一口氣展示9個現樓極高層交樓標準示範單位。

●元朗站The YOHO Hub II周六次輪發售213伙

●日出康城凱柏峰III兩房成交價986萬元

●油塘親海駅II終止交易單位加價重售

●元朗雨後預告短期內加價或削優惠

星星地產旗下元朗雨後，由開售至今(14日)累計售出約259伙，佔全盤335伙約77%，套現逾15.6億元。發展商最新公布，項目單位快將售罄，隨著市況持續向好，項目或於未來數天更新價單，部份單位將溫和提價或縮減優惠。

●旺角利奧坊‧凱岸頂層特色戶1,300萬元沽

●啟德MONACO MARINE一房成交價939萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(14日)沽出1A座27樓B室，單位實用面積326方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價939.7萬元，呎價約28,825元。

●西南九龍維港滙III兩房呎價約23,210元

●啟德MIAMI QUAY I 3日累沽15伙

●何文田天鑄錄兩宗終止交易