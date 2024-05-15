東方日報B1：騰訊多賺54%　阿里縮一成

【騰訊核心純利破頂 增速10年高】

單從收入與盈利的數字比較，其實已不難看出，騰訊的強勁增長主要來自其近年一直提倡的「降本增效」戰略，而不是靠生意額的擴張。就業績表現而言，相信絕大部分股東都感到相當滿意，亦進一步強化該公司兌現回饋股東承諾的能力，尤其此前一季騰訊才開始了千億元規模的股票回購，強勁的盈利表現亦使得投資者憧憬未來，比如更大規模的回購、派息等資本策略舉動。

儘管公司成功賺大錢值得開心，但員工未必能夠一起「共同富裕」。截至今年3月底，騰訊的員工總數為10.47萬人，按年減少1,434人，按季減少630人。換言之，該公司未有繼續大刀闊斧地裁員，惟整體員工編制依然在萎縮。再者，該企上季的僱員福利開支亦按年減少4.64%，至260.32億元，減幅甚至多過員工數目的下降，意味着現有員工的平均薪酬較去年同期下跌。

回看各項業務表現，騰訊上季增值服務收入按年跌0.89%至786.29億元，主要受到本土市場遊戲收入及社交網絡收入下跌的影響。話雖如此，集團強調，本土市場遊戲的總流水(即全平台總計所收到的帳目金額)已恢復按年增長，增幅為3%；之所以收入仍錄得倒退，是由於部分收入遞延。至於國際市場遊戲收入按年增長3%，以固定匯率計持平。

對此，騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示，回顧上季度，本土市場和國際市場數款主要遊戲中的團隊調整初見成效，「遊戲總流水實現增長，為未來幾個季度遊戲收入恢復增長打下基礎」。

他續指，騰訊會持續培育高質量的收入來源，包括微信視頻號(港版WeChat稱為「影音號」)及搜一搜廣告、小遊戲平台服務費及視頻號商家技術服務費，此策略推動了盈利增速超越收入。另外，公司致力於將盈餘資本回饋股東，加大回購力度、提升股息；未來也會繼續投資於人工智能(AI)技術、提升平台及生產高價值內容。

其他業務方面，騰訊首季金融科技及企業服務收入按年增長7.39%，至523.02億元，當中金融科技服務收入以個位數百分比按年增長，主要由於線下消費支出增長放緩及提現收入減少；企業服務收入實現十幾個百分點的按年增長率。網絡廣告業務收入按年增長26.43%，當中除了汽車行業以外所有主要行業的廣告開支均有所增長。

【阿里電商收入遜 美股價曾挫6%】

雖然市場對業績明顯不收貨，但管理層強調業務正重回增長軌道，並且宣派總金額達40億美元(約312億港元)的股息。

回顧今年首3個月，中國官方數據顯示社會消費品零售總額按年增長4.7%。而阿里業績公告顯示，上季中國零售商業收入僅按年增長2.92%，至882.64億元。雖然在收入層面上跑輸大市，但阿里聲稱，淘天集團(淘寶及天貓)的季度商品交易總額(GMV)實現了雙位數的按年增長。

集團首席財務官徐宏表示，相信GMV增長趨勢可持續，又謂4月、5月「依然看到健康的趨勢」；而GMV增長動力主要來自結構的轉移，包括更多的淘寶商家與更多的商業化產品。他表示，隨着接下來數季商業化的過程持續，相信客戶管理收入(CMR)的增速亦會趕上。

首席執行官吳泳銘則打趣道︰「各位投資人朋友好像比我們還更急着賺錢。」他強調，目前主要策略重點仍然是以用戶為先，包括提升消費者體驗、投資於增加商品競爭力等方面，消費頻次的增長是首要任務，只要能夠實現良好的增長，後續提高GMV、CMR等是水到渠成的過程。

其他業務方面，包括海外電商、跨境電商平台在內的阿里國際數字商業集團，於上季收入增長45.11%至274.48億元，惟該分部業務的經調整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(LBITA)反而有所擴大，由去年同期虧損21.71億元，擴張至40.85億元。

至於備受關注的雲智能集團上季收入按年僅增長3.44%，惟管理層試圖引導投資者關注收入的構成的「質素」。舉例而言，阿里雲的核心公共雲產品收入錄得雙位數按年增長；而人工智能(AI)相關的收入更錄得三位數的按年增長，來源包括大模型、互聯網、金融及智能汽車等行業。

管理層又表示，目前阿里的「通義千問」開源AI模型，是在中文世界最頂尖的開源模型，也是中文開發者使用最廣的開源模型，當開發者使用阿里的開源模型，在把模型部署到線上時「很自然就會選擇阿里雲」，因為其生態系統最能貼合通義模型。

阿里繼續在股東回報方面下工夫，包括宣布派發年度股息每股普通股0.125美元，以及單次特別現金股息(作為處置某些財務投資的收益的分配)每股0.0825美元，即合計0.2075美元(折合約1.6185港元)。集團又預計，將於8月底完成轉換至在香港主要上市(目前是在香港第二上市)，將適時就轉換日期另行公告。