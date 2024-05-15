Uber斥74億購foodpanda台業務

召車平台Uber宣布，以9.5億美元（約74.1億港元）收購Delivery Hero旗下foodpanda在台灣的業務。這宗全現金交易有待監管部門批准，料明年上半年完成。Uber並同意認購Delivery Hero發行的3億美元新股。

交易完成前，Delivery Hero仍將致力於持續旗下foodpanda台灣的營運。交易完成後的一段時間內，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴，將轉移至Uber Eats平台。Uber指，是次收購將會成為台灣其中一項半導體以外最大宗併購交易，集團決定增加當地投資，反映對其長遠吸引力具有信心。

此外，在香港，戶戶送（Dilveroo）旗下「戶戶超市」（Deliveroo Hop）中環據點於2022年7月開設，於去年下半年的訂單比上年同期增加119%；而今年1月開設的屯門據點，自開張以來大力推動了戶戶送整體生活百貨業務的增長。有鑑於預期九龍觀塘區將重建成為繁榮的商業住宅區，其中58%受訪居民計劃今年使用更多生活百貨送遞服務，51%的居民計劃在未來12個月內增加相關支出，故戶戶送宣布，旗下全新「戶戶超市」決定選址觀塘偉業街，服務將涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南的以及九龍灣的部分地區。