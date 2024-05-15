鄧建初：前事不忘後事之師　政府政策要留意

鑒古知今是炒股致勝的其中一個重要因素。N年前美國取消「金本位制」，令白銀大王福特兄弟走向破產之路。回顧1994年港英政府加大樓市首期至30%，令當時樓市下跌三成。1997年回歸前，行將出任特首之位的董建華先生在媒體前多番強調將會推出政策冷卻樓市。

記憶猶新，初哥在1997年7月1日正式在友報寫股票「當炒輪」專欄，聞特首之言，已提示讀者小心股市樓市之變化。當時股樓熱火朝天，恍如脫韁野馬，忠言固然逆耳，看電視報道，甚至有市民埋怨因為聽取特首之言而不敢入市，令他錯過了升幅。股樓繼續大炒特炒，連推出八萬五政策也置之不理。恒生指數開市下跌，初哥根據圖表路線圖，看到非常有用之「三花聚頂」形態及跌穿「牛熊分界線」，大膽在專欄寫下「小心熊市來臨」標題。

其後亞洲金融風暴捲至，外資大鱷大量拋售港元及沽空港股，恒指暴瀉，累及樓市開始下跌。1998年8月，特區政府在中央支持下終出手打大鱷，穩住股市。大鱷落荒而逃，港股進行大反彈，奇怪的是，眾多股民仍不相信政府救市決心，以致錯過了賺錢良機。

股市雖反彈，樓市仍受「八萬五政策」拖累，狂跌約七成。大量負資產湧現，經濟低迷，破產及自殺個案時有所聞。至2002年11月 「孫九招」出台，2003年4月沙士高峰期，中央隨後推出「自由行」救港，樓市才止跌，展開其後漫長之大牛市。不過當時仍有不少業主不信「政府政策」，反彈後沽貨離場，從此轉為租樓至今者大有人在。

內地政府2020年已推「房住不炒」政策，銀行收緊借貸額，借貸鉅大之內房龍頭在債券到期後無法償還本金利息，出現周轉及爛尾問題。那些年仍前仆後繼地買樓之人士相繼損手，影響其他行業。現時政府推出大量穩住樓市政策，往後表現應會向好，結果如何留待歷史告知。

港股近期受惠於內地政府推出多項惠港措施，反彈幅度可觀，同樣地仍有不少人不信其成效，睇淡恒指的股民為數不少。對於今年港股展望，早前在16000點附近時初哥已在文章中提及港股估值偏低，故此仍投下信心一票。根據量度升幅，起碼可升至19500或以上。誠然，睇好之餘亦要設下逃生門， 250天牛熊分界線可作為好淡之分水嶺位。

資深股評家 鄧建初

（資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）