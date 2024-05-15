內地擬加強新能源汽車生產企業融資
2024年05月15日 06:30
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內地新能源汽車產能大增，企業間競爭激烈，再加上國際貿易環境不穩定，影響中國車企拓展出口市場的步伐，故見當局繼續加大產業政策支持以為業界護航。其中，國家金融監督管理總局海南監管局公布，指導機構加大對消費品「以舊換新」及大規模設備更新改造金融支持；同時指導機構落實好科技創新及技術改造再貸款政策，鼓勵增加製造業中長期貸款投放，並加強對新能源汽車生產的金融支持。
小米傳明年推低價SUV撼Tesla
各車企則繼續投放於競爭之上。新近踩入汽車行業的手機大廠小米集團(01810)，據報正計劃最快明年開始生產和銷售一款類似於特斯拉(Tesla)低價款Model Y的SUV車型。同時，消息指該企預計首款電動轎車SU7產量年內達約10萬輛，正要求上游供應商提升零部件供應量，加單約80%。其中一類零部件供應量由原本每月約1萬套，最近增加至逾1.8萬套。小米股價昨日升3.2%，收報19.98元。
被稱為造車新勢力之一的小鵬汽車(09868)亦擬引進第二品牌MONA，據悉MONA首款車會在小鵬肇慶工廠生產，並即將進入被稱為PT2的試量產試裝階段，電池供應商則包括比亞迪股份(01211)。另一新勢力理想汽車(02015)公布，本月截至12日，銷量達1.08萬輛，當中6至12日銷量為8,000輛。
零跑Stellantis合資拓歐市場
另外，零跑汽車(09863)加強海外銷售，與國際汽車製造廠Stellantis合資成立零跑國際，據報9月在歐洲市場啟動銷售，首批市場涵蓋比利時、法國、意大利、德國、希臘、荷蘭、羅馬尼亞、西班牙和葡萄牙等國家，並計劃在今年底前在歐洲的銷售網點拓展至200間。
至於內地電動車龍頭比亞迪則受負面消息困擾，網上流傳有司機在駕駛該企汽車時，因電池漏電導致受傷送院。比亞迪回應傳媒查詢指，由相關行車紀錄儀影片可見，副駕駛乘客未有出現異常情況，車主亦可解開安全帶移動等，因此初步排除車輛漏電導致車主病發，但不排除車主突發腦出血導致手腳麻木，引致誤以為觸電的可能性。該股昨升0.18%，收報223元。