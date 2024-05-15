內地擬加強新能源汽車生產企業融資

內地新能源汽車產能大增，企業間競爭激烈，再加上國際貿易環境不穩定，影響中國車企拓展出口市場的步伐，故見當局繼續加大產業政策支持以為業界護航。其中，國家金融監督管理總局海南監管局公布，指導機構加大對消費品「以舊換新」及大規模設備更新改造金融支持；同時指導機構落實好科技創新及技術改造再貸款政策，鼓勵增加製造業中長期貸款投放，並加強對新能源汽車生產的金融支持。

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至於內地電動車龍頭比亞迪則受負面消息困擾，網上流傳有司機在駕駛該企汽車時，因電池漏電導致受傷送院。比亞迪回應傳媒查詢指，由相關行車紀錄儀影片可見，副駕駛乘客未有出現異常情況，車主亦可解開安全帶移動等，因此初步排除車輛漏電導致車主病發，但不排除車主突發腦出血導致手腳麻木，引致誤以為觸電的可能性。該股昨升0.18%，收報223元。