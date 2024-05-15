OpenAI發布新人工智能模型翌日　聯合創辦人兼首席科學家離職

美國人工智能(AI)公司、聊天機械人ChatGPT製造商OpenAI發布新人工智能模型「GPT-4o」翌日，公司聯合創辦人、首席科學家Ilya Sutskever在社交平台宣布，即將離開工作10年的OpenAI。

他指OpenAI的發展軌迹堪稱奇迹，相信OpenAI在行政總裁兼創辦人Sam Altman、總裁Greg Brockman、首席技術官Mira Murati領導下，可建立安全和有益的生成式人工智能。

另一邊廂，Altman表示，沒有Sutskever，OpenAI就不會有今天。他永遠感激Sutskever在這裏所做的一切，並致力於完成他們共同開始的使命。Altman表示，Jakub Pachocki將接替成為OpenAI首席科學家。

Sutskever曾是OpenAI董事之一，在去年公司的人事風波中，他曾支持辭退Altman，但其後再參與員工聯署要求所有董事辭職，取消解僱Altman決定，並承認對決定深感後悔，會盡力重新令公司團結。

OpenAI日前剛發布「GPT-4o」，其可任意輸入文字、圖像、音訊進行推理，並即時生成文字、圖像、音訊的組合輸出內容，同時可以用語音進行對話，其反應速度亦與人類對話同等。