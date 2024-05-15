有啟示？「鱷王」掃六大科技巨頭　減持消費股

由有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)創立的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)，最新向美國證交會(SEC)提交今年首季持倉報告(13F)，顯示橋水重點押注美股科技股「七巨頭」中的6隻，僅特斯拉(Tesla)被排除在外。

截至今年3月29日，橋水整體美股持倉市值達179億美元，為一年以來最高水平，按季增加14億美元或8.4%。持倉組合新增了87隻個股、增持260隻個股，同時減持385隻個股、清倉85隻個股。

十大持倉中，iShares核心標普500ETF與iShares核心MSCI新興市場ETF仍然位居首兩位，但持倉數量分別按季減少1.19%及0.16%。第3至10名出現明顯變化，最新排名依次為Alphabet、寶潔、英偉達、Meta、強生、沃爾瑪、好市多、可口可樂。

其中，英偉達、Meta、蘋果公司等大型科技股的持倉量按季增加，並新增了亞馬遜、AMD持倉。另一邊廂，寶潔、沃爾瑪、好市多、可口可樂等消費股的持倉數量按季減少。其他消費股包括百事可樂、麥當勞等更被減倉至被擠出了十大。