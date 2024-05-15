觀塘活化商廈東九匯推多層樓面招租　呎租約20元

九龍灣國際展貿中心將拆卸重建，受影響租客需要遷出，加上多個政府部門遷入東九龍指標商廈，帶動近期區內商廈租賃交投轉好。有業主看好區內租務氣氛，推出觀塘東九匯(The Grid)於市場招租，意向呎租約20港元。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次代理招租物業位於偉業街133號，涉及4個樓層，分布於3樓、4樓、8樓及10樓，其中3樓及10樓屬全層樓面，建築面積均約14,710方呎。4樓及8樓則為半層，建築面積分別約8,394及約8,385方呎，其中，4樓有基本裝修設計，方便用家即租即用；同時，業主會因應租客背景、承租年期及樓面面積而提供不同的租務優惠。

潘又指，東九匯鄰近港鐵牛頭角站，步程約2分鐘直達，項目附近有東九龍如心酒店、創紀之城及觀塘海濱公園，物業高層單位可眺望開揚都市景，地庫設有停車場。

該項目樓高12層，租客不乏知名企業，且行業多元化，包括建築師、建材公司、國際品牌商務中心和教育機構等。該物業地下至3樓為商舖，地下有銀行，1至2樓為食肆。潘相信，政府持續發展東九龍，觀塘區發展更見成熟，加上周邊商業元素及交通配套全面配合，該區商廈租務氣氛將會向好。