演唱會經濟！Taylor Swift英國開騷15場料帶動當地98億收入

美國樂壇天后Taylor Swift下月於英國連開15場巡迴演唱會，估計屆時將吸引各地粉絲前往當地追星。巴克萊銀行估計，Taylor Swif演唱會將為當地經濟創造近10億英鎊(約98.45億港元)收入。

外媒引述巴克萊最新的報告指，平均每名粉絲將在門票、交通、住宿及服飾方面花費848英鎊(約8,348.61港元)，其中平均門票花費達206英鎊(約2,027.44港元)，有14%受訪者表示願意支付超過400英鎊(約3,937.24港元)，購買額外的周邊產品如貴賓套票及限定演唱會商品等。

另外，由於演唱會在愛丁堡、利物浦、倫敦及卡迪夫舉行，估計將會吸引不少其他城市的粉絲前往，交通花費平均每人預估達111英鎊(約1,092.45港元)，住宿費估計平均每人達121英鎊(約1,190.94港元)，再加上其他相關雜項開支，預測每名粉絲將為英國經濟帶來997英鎊(約9,812.09港元)收益。

巴克萊首席行為科學家布Peter Brooks認為，Taylor已成為當代文化象徵之一，雖然在非粉絲眼中，為該演唱會支出的金額相當驚人，但在粉絲眼中，「花費的任何一筆金錢都是建立在創造回億的投資」。