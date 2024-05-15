佛誕新盤市場暫錄14宗成交 日出康城SEASONS系列再售兩伙
2024年05月15日 21:23
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新盤市場於佛誕假期暫錄約14宗成交。其中，日出康城SEASONS系列項目再售出兩伙，整個系列項目由3月底至今累售718伙。
●日出康城SEASONS系列單日沽兩伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城SEASONS系列單日錄得兩宗成交，共涉1,187.6萬元。其中SEASONS PLACE的第3B座35樓C室，實用面積338方呎，成交價530.1萬元，呎價約15,683元。PARK SEASONS的第2A座23樓A室，實用面積448方呎兩房，以657.5萬元售出，呎價約14,676元。發展商指，整個SEASONS系列已售出718伙，套現逾45.4億元。
●屯門御海灣II兩房949萬元成交
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，最新沽出1座28樓G室，單位實用面積437方呎，兩房間隔，成交價949.69萬元，呎價約21,732元，買家可享多項現金回贈。
●啟德維港1號兩房售847萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(15日)售出2A座10樓G室，實用面積482方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價847.4萬元，呎價約17,581元。
●黃大仙薈鳴高層一房呎售20,642元
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，周三(15日)售出27樓B室，為實用面積226方呎的一房單位，以466.5萬元售出，呎價約20,642元。
●青衣明翹匯獲換樓客斥資1,687萬元購入
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周三(15日)以1,687.5萬元沽出三房單位，為1座29樓A室，實用面積807方呎，屬三房一套連多用途房及洗手間間隔，呎價約20,911元。據悉，買家為西九龍換樓客。發展商指，該盤僅餘最後7伙分層單位及6伙頂層複式單位待售，實用面積由1,829至2,728方呎。
●油塘蔚藍東岸錄兩宗終止交易
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近錄得兩宗同類個案，涉及的交易金額共1,406.71萬元。當中，3座5樓D室，為實用面積302方呎的一房單位，原本在2020年11月以555.06萬元沽出，當時呎價約18,379元。同時，5座17樓L室，實用面積455方呎，兩房間隔，同樣原本在2020年11月沽出，當時成交價851.65萬元，呎價約18,718元。
●啟德HENLEY PARK一房交易告吹
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德HENLEY PARK，周二(14日)錄得1A座27樓G室的終止交易，單位實用面積384方呎，一房連衣帽間間隔，原本在去年7月先後簽署臨時及正式買賣合約以812.34萬元沽出，呎價約21,155元，交易現已終止。
●馬鞍山Silversands兩房終止交易
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周二(14日)錄得1宗終止交易，涉及的單位為第5B座3樓C室連平台戶，實用面積433方呎，兩房間隔，連93方呎平台，原本在2021年7月以946.03萬元售出，當時呎價約21,848元。