佛誕新盤市場暫錄14宗成交　日出康城SEASONS系列再售兩伙

新盤市場於佛誕假期暫錄約14宗成交。其中，日出康城SEASONS系列項目再售出兩伙，整個系列項目由3月底至今累售718伙。

●日出康城SEASONS系列單日沽兩伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城SEASONS系列單日錄得兩宗成交，共涉1,187.6萬元。其中SEASONS PLACE的第3B座35樓C室，實用面積338方呎，成交價530.1萬元，呎價約15,683元。PARK SEASONS的第2A座23樓A室，實用面積448方呎兩房，以657.5萬元售出，呎價約14,676元。發展商指，整個SEASONS系列已售出718伙，套現逾45.4億元。

●屯門御海灣II兩房949萬元成交

●啟德維港1號兩房售847萬元

●黃大仙薈鳴高層一房呎售20,642元

●青衣明翹匯獲換樓客斥資1,687萬元購入

●油塘蔚藍東岸錄兩宗終止交易

●啟德HENLEY PARK一房交易告吹

●馬鞍山Silversands兩房終止交易