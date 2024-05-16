東方日報B1：美通脹降　標指納指齊創新高

美國通脹回落的進展似乎重回正軌，今年4月消費物價指數(CPI)按年增幅為3.4%，符合市場預期，較3月時增幅回落0.1個百分點。撇除能源及食品的核心CPI按年升3.6%，為2021年5月以來新低。大多數商品通脹率已明顯變得平穩，食品通脹僅2.2%，能源通脹亦只有2.6%；但服務業(撇除能源服務)價格依然錄得5.3%的按年增長。

CPI數據公布後，市場對通脹的擔憂明顯有所紓緩，10年期美國國債孳息率急跌，一度低見4.344厘；美匯指數亦曾挫0.57%，低見104.41。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場對於9月或之前減息的估計機率為74%，較一日之前的65.1%高出8.9個百分點。

消息亦提振了其他央行的減息預期，市場預計英國央行6月減息的機率為58%，較美國CPI公布前高8個百分點；對於歐元區的今年內減息幅度的預期也有輕微增加。

美股3大指數周三早段向好，道指曾升235點，報39,794點；標指升32點，報5,279點；納指升117點，報16,628點，與標指齊創歷史新高。另外，美國4月零售銷售按月持平，差過市場預期；撇除汽車及汽油後核心零售銷售更倒退0.1%。

受到美國網絡紅人、散戶投資者Keith Gill(其中一個網名為Roaring Kitty)近期「重出江湖」的消息所影響，各大「迷因股」的股價異常波動，引起市場關注。品浩(PIMCO)聯合創始人、有「債王」之稱的傳奇投資者格羅斯(Bill Gross)亦參與這輪熱潮。

格羅斯雖然未有直接買入GameStop(GME)、AMC等散戶熱炒的「迷因股」，但透過同時賣出認購及認沽期權的做法，試圖從中獲利。他對GME的押注方式，是賣出行使價為40美元的期權(認購及認沽)，這種做法又稱為「跨式期權」(Straddles)交易。他在此交易中收到等同於每股22美元的期權金，因此只要GME的價格停留在18至62美元之間，就能夠獲利。他對AMC的押注方式也相同，只不過行使價為10美元。

GameStop股價於周三早段曾跌32.71%，低見32.8美元；AMC則下跌24.08%。

另一邊廂，大型對沖基金橋水(Bridgewater)亦披露了13F持倉文件。橋水於今年首季內大舉增持英偉達(Nvidia)，持股數目從去年底的26.84萬股大增至70.45萬股，按季增幅達1.62倍。截至3月底，其持有的英偉達股票總值約1.32億美元，屬於第五大美股持倉。同樣獲橋水加倉的美股還有Meta、蘋果公司(Apple Inc.)等，除了沒有持股的特斯拉(Tesla)外，「美股七雄」中的另外6隻股票都獲增持。

與此同時，橋水的消費品持倉亦明顯有所調整，在減持寶潔(P&G)、Costco、可口可樂、百事公司等的同時，亦大舉增加了對沃爾瑪(Walmart)的押注，持倉股數大增1.71倍，使其一躍成為第八大持倉。