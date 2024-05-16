耀才許繹彬：快手擁行業獨特優勢　投資者可留意

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在上周經歷十連升及直逼18,600點後，稍作回氣；但在回落至跌穿18,300後，在內地A股止跌回升及內地一系列利好數據、利好消息支持下，港股再度發力，除升穿18,600點的阻力位外，更過五關斬六將，在大成交下一口氣升穿19,000及19,300點，氣勢可謂異常旺盛。

令港股氣勢如脫韁野馬的主因，首先主要是內地公布居民消費者價格指數（CPI）較預期高，足以證明通脹受控，更有另一數據證明出入口數據亦勝預期，以上兩者均對股票市場非常有利。好消息豈止如此，內地突然宣布進一步放寬港澳自由行，涉及的城市包括內蒙、哈爾濱及青海等地；儘管是次開放的地方較為偏遠，但消息一出，當然亦是有利港股及在港上市的澳門股，加上港澳辦主任夏實龍一連7天到澳門考察。