耀才許繹彬：快手擁行業獨特優勢 投資者可留意
2024年05月16日 09:35
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在上周經歷十連升及直逼18,600點後，稍作回氣；但在回落至跌穿18,300後，在內地A股止跌回升及內地一系列利好數據、利好消息支持下，港股再度發力，除升穿18,600點的阻力位外，更過五關斬六將，在大成交下一口氣升穿19,000及19,300點，氣勢可謂異常旺盛。
令港股氣勢如脫韁野馬的主因，首先主要是內地公布居民消費者價格指數（CPI）較預期高，足以證明通脹受控，更有另一數據證明出入口數據亦勝預期，以上兩者均對股票市場非常有利。好消息豈止如此，內地突然宣布進一步放寬港澳自由行，涉及的城市包括內蒙、哈爾濱及青海等地；儘管是次開放的地方較為偏遠，但消息一出，當然亦是有利港股及在港上市的澳門股，加上港澳辦主任夏實龍一連7天到澳門考察。
雙管齊下的利好消息曾一度帶挈濠賭股集體落鑊，由於它們是恒指份子之一，因此亦是帶動恒指走勢的其中一個板塊；再加上ATMJ及港交所(00388)一同發力，帶動恒指曾高見19,203點；儘管恒指在上一個交易日（即佛誕假期前）有所回軟，但仍企穏在19,000之上，可見其銳氣猶在。
隨着股王騰訊(00700)在周二(14日)晚上公布業績，顯示上季收入增長雖然只有6.34%，但其列帳純利仍錄得62.12%的驚人升幅，上季經調整純利達到502.65億元人民幣歷史新高，按年增幅為54.48%，遠勝市場預期，帶動其股價在ADR亦因此而急升；而同樣於周二晚公布業績的阿里巴巴(09988)於截至3月底止的第四季度經調整純利按年倒退10.8%，錄得244.18億元人民幣，表現則差過市場預期，導致其股價在ADR急跌；兩者相比，可以說是天堂與地獄之分。因騰訊在恒指有很大的佔比，若外圍市況，尤其是內地A股表現正面，恒指可乘勢更上一層樓亦不足為奇；現以18,600在支持區，上望則19,500點。
從上述兩隻科技龍頭股有如天淵之別的業績分析，相信是其行業獨特而引致公司盈利升跌。眾所周知，騰訊最賺錢的地方是遊戲開發，現階段可說是行業獨特，毛利率高；而阿里巴巴則以電商業務為主，現今電商行業競爭激烈，相信無人不知，因而直接影響其盈利收入亦是有跡可尋。建議投資者未來選擇投資對象時，行業獨特亦是考慮因素之列；在芸芸科技股中，快手(01024)可算是擁有其獨特之處，投資者不妨留意。