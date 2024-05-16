郭家耀：港股可再試高位 騰訊績後有望再上
2024年05月16日 11:10
東網電視更多新聞短片
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國上月通脹數據略為放緩，市場對聯儲局減息預期降溫，10年期債息回落，美股隔晚再創新高。至於港股亦持續強勁，市場繼續憧憬內地將推出更多政策，解決宏觀經濟問題，以及支持房地產市場發展，料恒指有望企穩19,000點樓上，並進一步挑戰19,500點甚至更高水平。
兩大中資科網巨頭騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)周二(14日)齊齊公布業績，兩者表現差天共地。其中騰訊上季創下近10年最快的經調整純利增速，遠勝市場預期。郭指出，其遊戲業務輕微放緩，但市場對此已有一定預期，且公司表示陸續有新遊戲版號批出，該業務有望加速。而廣告收入增長強勁，亦令市場驚喜，相信未來盈利有望維持雙位數字增長。騰訊股價近期由低位累升不少，但公司繼續實行回購計劃，對股價有正面作用，短期有望挑戰400港元樓上。
至於電商平台阿里巴巴上季業績令人失望，但公司增加派息兼有回購計劃，且正為香港主要上市做準備，若落實的話，有望納入港股通，對擴闊投資者基礎有一定幫助，雖然股價短期落後，但後市未宜看得太悲。
美國眾院委員會以壓倒性票數表決批准《生物安全法案》，將限制當地藥廠和醫健公司對包括藥明康德(02359)在內中國生化企業的依賴。另外，美國又對華加徵新關稅，涵蓋電動車、半導體和醫療產品，其中，中國進口電動車關稅增至100%。郭家耀認為美國相關舉措中，生物科技行業所受影響則較大，暫未宜沾手。至於電動車行業影響未必太大，中國汽車出口至美國數量較少，雖然歐盟及英國佔中國電動車出口量40%，市場憂慮歐洲如果仿效美國，行業或面臨更大壓力，不過，他認為中國電動車生產成本及品質理想，相信仍會受環球投資者歡迎，行業長遠發展仍然正面。