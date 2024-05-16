郭家耀：港股可再試高位 騰訊績後有望再上

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國上月通脹數據略為放緩，市場對聯儲局減息預期降溫，10年期債息回落，美股隔晚再創新高。至於港股亦持續強勁，市場繼續憧憬內地將推出更多政策，解決宏觀經濟問題，以及支持房地產市場發展，料恒指有望企穩19,000點樓上，並進一步挑戰19,500點甚至更高水平。

至於電商平台阿里巴巴上季業績令人失望，但公司增加派息兼有回購計劃，且正為香港主要上市做準備，若落實的話，有望納入港股通，對擴闊投資者基礎有一定幫助，雖然股價短期落後，但後市未宜看得太悲。