美元倘失霸權地位會點？債務水平將受阻？

美元是世界上最受認可的貨幣，亦是美國金融、經濟霸權地位的根基，即使美國的債務水平多年來不斷上升，美國國債仍然獲全世界一致認同是「無風險資產」，美債孳息率亦是所有金融相關的理論研究中，唯一認可的「無風險利率」。不過，從現實的角度來看，美國債務並非完全是零風險，美國全國經濟研究所（NBER）最近有一篇工作論文就指出，假如美元失去了其於國際上的特殊地位，美國的債務水平會因此受到限制，其「債務容量」（Debt Capacity，即能夠發行的美債總規模）會因此而大減三成。

這篇NBER發布的工作論文，主要由透過定量模型的分析和模擬實驗，探討了美元在全球安全資產市場中所擁有的特權地位，對美國公共債務安全的影響。研究由多倫多大學、威斯康辛大學麥迪遜分校、紐約大學的多位經濟學專家共同合著。該論文提到，美國作為全球安全資產和儲備貨幣供應國，假如發生主權債務違約，有機會使美元失去其特殊地位，這將會導致巨大的債務違約成本，反過來會驅使美國準時還款，極力避免違約情況發生。

需與他國主權債直接競爭

不過，目前美國公共債務已相當於國內生產總值（GDP）的1.2倍，加上持續高企的利率，引發了外界對美國公共債務可持續性，以及政府履行債務義務能力和意願的擔憂。假如美國債務真的違約，或者因為其他原因而導致美元不再享有在全球安全資產市場中的特殊地位，研究以經濟模型推算得出的結果是，美國的「債務容量」可能會縮水三成，即能夠發行（並且獲市場認購）的債務總額會大幅減少。

研究進一步解釋指，大部分的「債務容量」損失，在於美元失去地位後，美國國債不再具備其「便利」的特點，故要用更高的利率才能吸引買債，發債將變得更加昂貴，使美國政府所能夠承受的債務上限減少。再者，目前全球安全資產市場的競爭正在加劇，歐洲和中國等其他重要參與者正努力建立競爭對手來挑戰美國的主導地位，某程度上，一旦美元失去霸權地位，美債要與其他國家發行的主權債進行直接競爭。

專家：美債暫仍穩健難替代

話雖如此，美國國債暫時仍屬於全世界最穩健的資產之一。富國銀行首席經濟學家Jay Bryson表示，目前美國的債務危機並未迫在眉睫，投資者目前仍可以用合理利率購買國債，考慮到「美國國債市場的深度及流動性，美國作為世界第一大經濟體和最強軍事力量的地位，以及美元在國際貨幣體系中的作用等」，目前美債仍然是無可替代的。

不過，他同時指出，不斷增加的美國聯邦債務帶來了一些成本，根據國會預算辦公室（CBO）估計，30年後美國聯邦政府債務佔GDP比例將會上升到1.8倍，投資者到底能否對美國政府的財政前景保持「無限期樂觀」，是有待解答的問題。即使現在無法確定甚麼時候債務增長會演變為「急停煞車」（Hard Stop），但不斷增加的債務水平明顯增加了未來發生此事的可能。