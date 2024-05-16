據報微軟要求中國AI團隊撤華赴澳美　員工憂變相裁員

據報微軟中國區Azure人工智能(AI)團隊正分組撤出中國市場，集體「打包」去美國及澳洲。內媒報道，微軟此前已發送郵件通知，將包括AI platform的Azure ML團隊在內的核心團隊撤出中國，公司將負責親屬簽證問題。有傳此次調整涉及上百名員工。

報道引述微軟中國官方回應稱，本次是給部分員工一個可選的內部調動機會，不會影響公司在國內的運營。不過，微軟中國內部人士指，消息來得太突然，公司要求在6月7日前決定，「要麼去美國，要麼選擇拿補償離職」，願意調整搬遷的人員可以帶配偶及子女一起過去，公司將會負責親屬的簽證。

甚至有員工懷疑，這就是在變相裁員。「如此短時間做出這麼大的抉擇，拖家帶口出國工作，那就是在變相裁員？」有知情人士指，在重要的部門搬走後，不重要的部門將被裁掉，並指AI相關部門中國區就可以關掉。

報道指，此事可能早有徵兆。內部人士指，目前微軟在AI研究方面正對中國進行一定的「隔離」，在北京的微軟亞洲研究院，「目前我們無法提前體驗到OpenAI一些產品的測試版，也無法觸及量子計算、人臉識別、合成媒體等尖端技術的核心」。

報道指出，這並非微軟第一次將國內專家或科研人員轉移至國外。去年6月有消息指，微軟正將微軟亞洲研究院(MSRA)的AI頂級科學家從中國轉移至溫哥華，微軟亞洲研究院當時回應指，微軟將在加拿大溫哥華建立一個新的實驗室，並會將部分在中國的AI研究專家遷至新實驗室。

報道提到，微軟總裁Brad Smith此前表示，中國只佔微軟銷售額的1.5%。業內人士分析指，1.5%的業務份額，加上新Bing AI搜索無法在中國落地，使得微軟「隔離」中國AI的意味愈加明顯。