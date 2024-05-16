【產經直播】美股、港股強勢 上望空間有幾大？
2024年05月16日 12:00
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美國4月核心消費物價指數(CPI)按月升幅回落至0.3%，為半年來首次減速；而美國4月零售銷售額則按月持平，未符市場預期；減息預期升溫，隔晚美股三大指數收市同創歷史新高。美國通脹料恢復下降趨勢？聯儲局9月減息機會大？美股前景看俏？
市場憧憬美國聯儲局9月減息機會增加，美匯指數應聲降至104，美國10年期債息亦回落。投資者可趁美減息前，考慮部署美國長年期債券？南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)可考慮現水平吸納？
美國通脹降溫亦帶動比特幣急升，重返65,000美元水平。有分析指，繼現貨ETF及「減半」後，刺激比特幣爆上的下一個催化劑，將會是聯儲局減息。渣打銀行日前發表報告，預計比特幣於年底或升至15萬美元，2025年底目標價更為20萬美元；要唔要部署定南方東英比特幣期貨ETF(03066)？
至於港股，龍頭科企本周輪流放榜，打頭陣的騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)，績後走勢高下立見。騰訊上季經調整純利按年增長逾五成，遠勝預期，帶動股價周四(16日)做好。阿里成績表則令人失望，第四財季經調整盈利跌11％，科網股業績如何左右大市走勢？
回顧港股今輪升勢，動能相當強勁，恒指不足一個月，由萬六點水平升至突破萬九關，內地政策及經濟復甦能繼續配合撐起大市？內地將於明日(17日)起分段發行超長期特別國債，有分析認為人行會適時降準及降息，以補充市場流動性。港股雖累升不少，但咪亂睇淡？
另外，美元走弱，日圓略為反彈至154水元。日圓今年以來持續貶值，令外資投資者在日股所獲回報大縮水。倘若一旦日本央行加息，日圓反彈，日股會點走？在企業改革及工資增長的推動下，日股基本面仍正面？南方東英日經225指數ETF(03153)長線值博？
沙特證交所集團與港交所(00388)上周舉辦論壇，據報香港正向沙特阿拉伯尋求新資金，以應對股市面臨的挑戰，而沙特官員亦尋求更多接觸亞洲投資者的機會。投資者不妨考慮經南方東英沙特ETF(02830)投資沙特市場？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及資深股評人王榮昆為大家逐一解答。
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