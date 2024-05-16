【產經直播】美股、港股強勢 上望空間有幾大？

美國4月核心消費物價指數(CPI)按月升幅回落至0.3%，為半年來首次減速；而美國4月零售銷售額則按月持平，未符市場預期；減息預期升溫，隔晚美股三大指數收市同創歷史新高。美國通脹料恢復下降趨勢？聯儲局9月減息機會大？美股前景看俏？

回顧港股今輪升勢，動能相當強勁，恒指不足一個月，由萬六點水平升至突破萬九關，內地政策及經濟復甦能繼續配合撐起大市？內地將於明日(17日)起分段發行超長期特別國債，有分析認為人行會適時降準及降息，以補充市場流動性。港股雖累升不少，但咪亂睇淡？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及資深股評人王榮昆為大家逐一解答。

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