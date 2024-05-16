新世界再與國企聯手　夥深業集團研發北都及其他房產項目

在新世界馬紹祥(後排左一)及深業集團王昱文(後排右一)見證下，新世界劉富強(前排左)及深業集團姚啟懷(前排右)簽訂戰略合作協議。

是次戰略合作協議，在新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥及深業集團總裁王昱文見證下，由新世界發展首席財務總監劉富強及深業集團副總裁姚啟懷於5月10日在深圳聯合簽署。根據協議內容，雙方在深港產業創新及科技合作方面，共同探索新發展方向及營運模式，開拓粵港澳大灣區產業合作的地標項目。雙方亦會聯合成立工作小組，尋求全方位的合作機會。

深業集團由深圳市人民政府全資擁有，為深圳市國資委直管大型綜合性企業集團，業務涵蓋地產發展、產業園區開發與運營、城市物業服務、養老托育、資本和數字化六大核心業務板塊，累計開發項目近200個，業務覆蓋20個省、58個城市，包括深圳地標項目深業上城。深業集團長期致力於產業園區的開發與運營。40年來，深業集團累計建設運營產業園區63個，管理面積超過2.58億方呎，入駐企業1.7萬家。

新世界目前在北都持有約1,500萬方呎農地，當中不少位處優質地段，交通配套完善。集團正積極透過不同途徑，加快釋放區內的農地價值，早前已與兩間央企合作發展住宅及商住項目，合共涉及約4,000伙，可建樓面面積逾172萬方呎。