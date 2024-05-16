【多相】蔚藍東岸開放3個海景示位　睇勻三及四房間隔

當中，第1座16樓A室，實用面積1,329方呎，採四房雙套間隔。單位設有私人升降機大堂，大門採用雙子門，客飯廳長約6.1米，闊約3.6米，放置墨綠色梳化，襯上奶油色地氈，配以藝術擺設作點綴，營造出優雅的格調。單位向西南，露台擁有無遮擋海景，向右可望至尖沙咀及中環維多利亞港的景觀。廳房同向，均享有海景。主人睡房更設L型曲尺雙景觀窗，劃出衣帽間，並連接主人浴室。

同層的第1座16樓C室，實用面積832方呎，屬三房一套間隔。客飯廳的布置以淺色為主，擺放木紋到頂置物櫃及足夠6人使用的餐枱後，仍有不少走動空間。該單位向東南，露台可望及三家村渡輪碼頭，遠眺至小西灣一帶。廚房以長形開則，家電齊備，內設有連廁儲物室。

此外，第1座16樓D室無改動示範單位，實用面積845方呎，屬三房一套間。客飯廳外連28方呎露台，向南，享有藍塘海峽景色。廚房內附設連廁儲物室，另一端則外連17方呎工作平台。