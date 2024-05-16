港3月商品出口貨量按年升0.5%　出口價格漲4.1%

繼較早時發表今年3月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日(16日)發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年3月與去年3月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升0.5%及1.0%。今年首季與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升7.1%及3.3%。經季節性調整的數字顯示，今年首季與去年第四季比較，商品整體出口貨量上升4.1%，而商品進口貨量則下跌1.5%。

今年3月與去年3月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.1%及4.5%。今年首季與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.5%及4.6%。

今年3月與去年3月比較，輸往越南（33.6%）及中國內地（7.1%）的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往美國（-11.0%）、印度（-18.0%）及台灣（-26.2%）的整體出口貨量則下跌。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：美國（7.0%）、越南（5.5%）、台灣（4.8%）、內地（4.7%）及印度（1.0%）。

今年3月與去年3月比較，來自韓國（55.5%）、美國（6.9%）及新加坡（4.7%）的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自內地（-1.0%）及台灣（-9.8%）的進口貨量則下跌。與此同時，來自新加坡（8.8%）、韓國（7.4%）、內地（5.4%）及台灣（5.0%）的進口價格上升。另一方面，來自美國的進口價格則下跌1.6%。