中旅社放售香港一籃子舖位及寫字樓 總估值2.91億

有業主委託代理行放售一籃子舖位及寫字樓，涉及建築面積合共約16,063方呎，總估值達約2.91億港元。

仲量聯行代理公開招標上述物業，分布於中環、北角、土瓜灣及元朗，當中涉及3個全層寫字樓及3個零售地舖，物業將以現狀及連租約形式出售，投標者可以一併或單獨購入物業，截標日期為2024年7月3日。

仲量聯行香港資本市場部執行董事陳柱衡表示，上述物業的業主一直持續檢視及優化其投資組合，是次放售物業主要為旗下非核心資產，以支持其他在港業務發展。他又指，自通關後本地消費活動增加，零售業逐步回穩及上升，尤其以民生行業表現更為突出，加上市場普遍憧憬減息，民生街舖最為看好。

該批物業包括中環皇后大道中138號威享大廈17至18樓及21樓3層商廈全層單位，每層面積由約2,996 至 3,485 平方呎不等，總樓面面積共約9,966方呎。

而3個商舖中有兩個位處市區，包括土瓜灣馬頭圍道428號美善閣地下B商舖及1樓全層連平台，面積共約3,354方呎，平台面積約107方呎；以及北角渣華道196至202號嘉富大廈地下1號舖連天井及2號舖，面積共約1,578方呎，天井面積約132方呎。另外一個為新界區商舖，為元朗教育路37號南天大廈地下4號舖，面積約1,165方呎。據了解，上述一籃子物業由中國旅行社持有。