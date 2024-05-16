THE PARKSIDE兩房873萬易手　3年帳貶127萬元

將軍澳二手市場再錄損手個案，THE PARKSIDE兩房單位，日前以873萬元易手，約3年帳面貶值127萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，小西灣藍灣半島5座低層A室，實用面約729方呎，套三房間隔，享海景，上月叫價1,100萬元，以1,060萬元成交，呎價約14,540元，新買家為外區換樓客。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳THE PARKSIDE第1A座中高層D室，實用面積約541方呎，兩房及儲物房設計，以873萬元易手，呎價約16,137元，原業主於2021年4月以1,000萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓127萬元。

●利嘉閣劉敏豪稱，將軍澳峻瀅1座中低層H室，實用面積約694方呎，套三房間隔，享山景及海景，原業主新裝修約1年多，新買家只睇樓1次，決定以745萬元承接，呎價約10,735元。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳中心5座極高層C室，實用面積約684方呎，套三房間隔，擁全海景，叫價1,100萬元，放盤約1個月，區內換樓客睇樓兩次，即決定承接單位自住，議價後以1,012萬元成交，呎價約14,795元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山海栢花園5座高層C室，實用面積約400方呎，兩房間隔，望山景，叫價600萬元，放盤4個月，累減38萬元，減幅約6.3%，獲買家以562萬元承接，呎價約14,050元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦泰苑B座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，望山景，單位放盤7個月，未補價第二市場叫價630萬元，微減18.2萬元，減幅約3%，以611.8萬元成交，呎價約9,412元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山公屋恆安邨恆海樓低層11室，實用面積約442方呎，三房間隔，望園景，叫價200萬元，放盤3個月，減價20萬元，減幅約10%，未補價第二市場獲買家以180萬元承接，呎價約4,072元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山5月暫錄約47宗二手買賣，嘉華星濤灣2座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，議價後以628萬元易手，呎價約12,242元，新買家為用家。

●中原陳耀榮稱，沙田御龍山2座高層B室，實用面積約996方呎，套三房連儲物房及工人套房間隔，叫價約1,750萬元，議價後以1,630萬元售出，呎價約16,365元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城3座南翼低層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，座向山景，放盤兩個月，叫價1,100萬元，獲買家以1,008萬元成交，呎價約14,845元。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍5月暫錄約38宗二手買賣，按月減少約25%，其中大圍居屋美松苑D座中層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約360萬元，議價後以310萬元易手，呎價約7,731元。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺居屋榮福中心6座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約360萬元，議價後以338萬元獲承接，呎價約5,709元，新買家為外區公屋客。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水5月暫錄約45宗二手買賣，較上月同期略為減少一成，上水中心3座低層B室，實用面積約330方呎，兩房間隔，叫價約419萬元，議價後以408萬元易手，呎價約12,364元，約5年帳蝕約75萬元。

●美聯馮根明表示，元朗YOHO MIDTOWN第2座高層A室，實用面積約418方呎，一房設計，3個月前以約620萬元放售，買家於區內睇樓多時，議價後以約595萬元承接，呎價約14,234元。

●利嘉閣張啟源稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座低層A室，實用面積約639方呎，套三房間隔，新買家為區內分支家庭，睇樓後即與業主進行洽購，叫價由原以580萬元，減至508萬元成交，呎價約7,950元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑B座低層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為綠表客，見單位附設裝修，可即買即住，未補價第二市場以427萬元購入自住，呎價約6,569元。

●祥益表示，天水圍居屋天盛苑E座中層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，放盤約兩星期，外區綠表客議價後獲減價20萬元，未補價第二市場以480萬元購入上址自住，呎價約7,385元。

●香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣1座中層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，望內園景，原業主以550萬元放盤僅3天，首置客在二手市場物色單位多時，睇樓後隨即還價洽談，以528萬元，呎價約9,925。

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