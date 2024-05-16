美股破頂後反覆　道指微跌　安達保險升4%

美股早段表現反覆，道指、標指一度刷新紀錄新高，惟其後道指轉跌13點，報39,894點；標指升幅縮至3點，報5,312點；納指升17點，報16,760點。港股夜期報19,409點，升79點，高水32點。

由股神巴菲特掌舵的控股公司巴郡(Berkshire Hathaway)披露了13F美股持倉文件，除了市場早已知悉的大手減持蘋果公司(Apple Inc.)股票操作(持股量按季下跌12.83%)外，更重要的是，過去幾季一直巴郡申請保密、在13F文件中豁免披露的神秘投資亦正式對外公布──就是總部位於瑞士蘇黎世的安達保險(Chubb)。

巴郡累計買入了2,592.38萬股安達保險，截至3月底時相關持倉價值達到67.17億美元(約523億港元)，一躍成為其第九大美股持倉。保險、能源乃巴菲特最為熟悉的兩個行業，巴郡本身亦透過其子公司經營保險業務，過去亦曾多次進行同業收購，因此今次入股安達的做法也符合股神一貫作風。受消息提振，安達保險股價於周四早段曾升4.2%。

至於投資組合中的其他持股則大致相同，少數的明顯變化之一，是上季全數清倉電腦公司惠普(HP)的股票，惟該消息已經是舊聞。

另外，早前美國CPI數據公布原來發生了一些小插曲。有人發現，美國勞工及統計局在周三當日，原來提早了約30分鐘上載數據文件至其網站，使CPI數據提前洩露。有趣的是，當時市場並未作出任何反應，直到半小時後數據「正式公布」，市場才開始瘋狂炒作減息。這次事件亦使外界更關注美國政府的數據安全措施。

需留意的是，由於美國勞工及統計局的網站封鎖了中國地區，除非使用虛擬私人網絡(VPN)等方式繞過限制，否則即使美國政府不小心提前上載數據，在香港也只能等到正式公布時間，才能從勞工部的網站上獲取美國CPI的新聞稿。