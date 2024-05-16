京東業績會議狂斷線　股民嘲諷︰幸好不是互聯網公司

過去一段時間大搞補貼戰略的京東，可能是只顧着把錢都用在回饋用戶、提供各種折扣優惠，忘記了升級公司的基本電腦硬件設備，導致業績會議的網絡廣播一直間歇式斷線，大多數時間基本上無法聽清楚完整句子。

在某個轉播了會議的互聯網券商平台上，許多投資者都留言抱怨，甚至嘲諷京東「這麼大的企業，(網絡)連線這麼卡」。

投資者甚至笑稱︰「卡成這樣，幸好京東不是互聯網公司，我都要質疑技術能力了。」言談間暗地裏嘲笑京東不配當互聯網公司。另有留言指出，在同一時間舉行業績會議的另一家中資科技企業(直播網址乃相同網站伺服器域名)並無問題，故相信問題是出在京東自身。

事實上，業績會議遇上網絡連接問題時有發生，但有些企業能夠及時應變解決問題。例如上月舉行業績會議的台積電，在發現網絡連線問題後就立即暫停了會議，解決技術問題後才繼續進行，其後管理層也為斷線而誠懇道歉，完美展現出全球市值第九大上市公司的應變能力。

在今晚的會議上，京東首席執行官許冉表示︰「會堅定圍繞核心業務進行技術投入，包括人工智能(AI)大模型應用。」管理層談到有關技術方面的投資戰略，是整場瘋狂斷線的會議中少數能夠聽清楚的部分。不過除了AI，京東也許應該考慮投資在網絡連接技術，畢竟這更加迫切。