何文田特色戶錄終止交易　跌價逾4成重新售出

新盤市場頻錄終止交易，個別發展商為求清貨，不惜劈價重新沽出特色戶。何文田有入伙多年的樓盤，以4,500萬元重新沽出遭終止交易的頂層戶，惟成交價較5年前大跌逾四成。

●元朗站The YOHO Hub II次輪截收逾9,000票

●日出康城SEASONS系列單日添兩宗成交

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四(16日)沽出第3B座33樓C室，實用面積338方呎，成交價500.5萬元，呎價約14,808元。同時，PARK SEASONS亦以649.8萬元售出第2A座16樓A室，實用面積448方呎，兩房間隔，呎價約14,504元。整個SEASONS系列至今售出720伙，套現逾45.6億元。

●油塘蔚藍東岸海景樓王單位曝光

●啟德天瀧四房成交價3,730萬元沽

●沙田九肚駿嶺薈洋房8號7,580萬元售出

●何文田站朗賢峯第IIA期修訂銷售安排

●元朗雨後12伙定價上調最多3%

星星地產旗下元朗雨後，周四(16日)修訂5張價單，上調12伙單位的定價，加幅最高3%。不過，由於該盤今年初曾上調價單折扣率，所以個別單位於提價後，折實售價仍然比去年3月首推時低約15%。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，是次提價單位定價的加幅由0.75%至3%，平均加幅僅1.3%，加幅仍屬温和，相信餘下單位將會陸續於短期內調整售價及優惠。

●何文田加多利峯4,500萬元重新沽出複式戶

大鴻輝興業旗下何文田加多利峯，周四(16日)以4,500萬元重新售出曾終止交易的28樓及29樓複式A室，實用面積2,140方呎，最新成交呎價約21,028元。該單位曾於2019年3月連1個車位以8,000萬元雙破頂價售出，當時呎價約37,383元，最新做價較5年前的成交價大跌約44%。