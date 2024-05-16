何文田特色戶錄終止交易 跌價逾4成重新售出
2024年05月16日 22:03
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新盤市場頻錄終止交易，個別發展商為求清貨，不惜劈價重新沽出特色戶。何文田有入伙多年的樓盤，以4,500萬元重新沽出遭終止交易的頂層戶，惟成交價較5年前大跌逾四成。
●元朗站The YOHO Hub II次輪截收逾9,000票
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，次輪銷售於周四(16日)晚上8時已截票，據悉，核數仍在進行中。而據市場初步估算，次輪銷售接獲逾9,000張入票，按將公開發售的213伙計，錄得超額認購逾41倍。
●日出康城SEASONS系列單日添兩宗成交
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四(16日)沽出第3B座33樓C室，實用面積338方呎，成交價500.5萬元，呎價約14,808元。同時，PARK SEASONS亦以649.8萬元售出第2A座16樓A室，實用面積448方呎，兩房間隔，呎價約14,504元。整個SEASONS系列至今售出720伙，套現逾45.6億元。
●油塘蔚藍東岸海景樓王單位曝光
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周四(16日)公布即日起對公眾開放3個位於第1座的海景「樓王」現樓單位，以供參觀。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，該類單位將以惜售策略陸續推出招標發售。他續指，「樓王」單位的價錢參考第1座22樓B室，實用面積1,252方呎，屬四房雙套戶型，於今年3月成交，作價3,400萬元，呎價約27,156元。
●啟德天瀧四房成交價3,730萬元沽
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(16日)以招標形式售出2座5樓A室，實用面積1,173方呎，四房間隔，成交價3,730.14萬元，呎價約31,800。項目開售至今累售60伙，套現逾25.7億元。
●沙田九肚駿嶺薈洋房8號7,580萬元售出
建滔集團(00148)旗下沙田九肚駿嶺薈，新近以7,580.5萬元售出洋房8號，實用面積3,761方呎採四房連書房間隔，設有升降機，連1,040方呎花園及980方呎天台，地庫有兩個停車位，呎價約20,156元為目前項目已售出的洋房之中最低。
●何文田站朗賢峯第IIA期修訂銷售安排
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周四(16日)修訂銷售安排，推出114伙招標發售，當中60伙屬於首次推出，包括第1座低層B室，實用面積797方呎的三房戶。招標期截至7月25日，期間每日招標截標。
●元朗雨後12伙定價上調最多3%
星星地產旗下元朗雨後，周四(16日)修訂5張價單，上調12伙單位的定價，加幅最高3%。不過，由於該盤今年初曾上調價單折扣率，所以個別單位於提價後，折實售價仍然比去年3月首推時低約15%。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，是次提價單位定價的加幅由0.75%至3%，平均加幅僅1.3%，加幅仍屬温和，相信餘下單位將會陸續於短期內調整售價及優惠。
●何文田加多利峯4,500萬元重新沽出複式戶
大鴻輝興業旗下何文田加多利峯，周四(16日)以4,500萬元重新售出曾終止交易的28樓及29樓複式A室，實用面積2,140方呎，最新成交呎價約21,028元。該單位曾於2019年3月連1個車位以8,000萬元雙破頂價售出，當時呎價約37,383元，最新做價較5年前的成交價大跌約44%。