證監會簡化聯接ETF投資海外主動型ETF

證監會發表經修訂的通函，容許採用聯接基金結構的證監會認可聯接交易所買賣基金(ETF)在符合某些條件的情況下，根據簡化規定投資於來自不同市場的海外上市主ETF，當中包括主動型ETF。

有產品發行人近期向證監會表示，它們非常有興趣將發展成熟的主動型ETF以聯接基金結構的方式由海外引進香港，並有望受惠於香港ETF市場成交額的強勁增長。

考慮到主動型ETF對投資者的潛在裨益，及為了促進香港ETF市場的發展，證監會認為，將現有適用於主ETF的簡化規定延伸至主動型ETF是恰當的。證監會亦將擴大簡化規定所適用的基金類別，前提是這些基金設有適當的保障措施，並能為香港市場創造顯著效益。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，進一步簡化適用於聯接ETF的規定將為ETF發行人節省成本和提供靈活性，並拓闊投資者的投資選項，同時確保維持適當的投資者保障水平。此舉亦將提升香港在吸引海外ETF方面的競爭力，鞏固其作為卓越資產管理樞紐的地位。

根據由即日起生效的簡化規定，主ETF：

將涵蓋被動型及主動型ETF，而無需證監會許可；

將不限於特定的基金類別，前提是它們具有相當規模的管理資產及良好的往績紀錄；及

必須設有適當的保障措施和方案的計劃，確保其提供的投資者保障與證監會認可的ETF有高度的可比性。

證監會稱，將與業界保持溝通，商討能促進市場發展及有利香港整體市場的措施。