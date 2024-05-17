鄧聲興：內地發超長期國債利復甦　或利好新能源發展

內地今年的政府工作報告提出，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施及重點領域安全能力建設，即「兩重」建設。中國財政部近日公布了今年超長期特別國債發行相關安排，發行時間段將從5月17日首發至11月中旬，共發行22次，涉及期限為20年、30年及50年，均按半年付息。

特別國債的發行多對經濟社會穩定向好具積極作用，本輪與以往5次特別國債相比，是連續發行、發行期限特別長、規模特別大、發行用途與經濟和高質量發展的關聯度亦較高，相信有利於穩定市場預期及提振信心，調動不同類別的社會資金參與中國關鍵領域的重大項目建設，為建設周期長且投資回報較慢的重大項目和工程等提供更充裕的超長期資金，並體現政策面近年實施積極財政政策的基調。

同時，超長期特別國債具有風險低、流通性強及免徵利息所得稅等優勢，且收益較中短期國債更高，因此為較優質的投資資產，並有力帶動投資和消費，促進經濟轉型及穩定長期高質量發展的基礎。由中央發債較地方發債擁有更長的周期及更低的成本，能有效避免地方過度加槓桿的相關風險，超長期亦能攤薄國債的付息壓力，相信亦有利於地方財政修整及發展，並優化債務結構。

此外，國務院亦在相關安排公布後召開了支持「兩重」建設部署動員會議，會議表示要發行並利用好超長期特別國債，高質量做好支持「兩重」建設各項工作，加強財政和貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟，更大力度引導民間資本參與「兩重」，為推進現代化發展提供有力支撐等。

本輪特別國債的發行料將主要聚焦科技創新、城鄉融合發展、能源安全及人口高質量發展等領域。其中，能源安全對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安至關重要。考慮到目前全球地緣政治複雜且不穩定，石油等傳統能源或受潛在風險限制，因此發展新型能源體系有重要戰略意義，相信如太陽能等新能源發展最為受惠。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

（作者為註冊持牌人士）