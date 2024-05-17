鄺紫珊：環球股市漲勢料延續　基金續增持醫療科技版塊

美國消費者雖然對通脹的預期攀升，但就業市場降溫加強對美國聯儲局減息的期待，過去一星期全球股市都表現向好。從資金流向觀察，整體股票型交易所買賣基金（ETF）獲約256億美元資金淨流入，當中171億美元淨流入主美國市場，全球與日本市場分別獲41億美元及19億美元淨流入，新興市場、歐洲和亞太地區分別獲得7.36億美元、5.3億美元與1.57億美元資金淨流入。在產業ETF方面，淨流入前3大產業分別為核心消費、工業與金融。

芝加哥商品交易所FedWatch數據顯示，預期聯儲局首次減息時間為今年9月，並預計今年全年可望減息兩次。全球主要股市趁此段反彈，指數已重返多條平均線之上，並即將挑戰歷史新高，顯示股市正維持強勁的上升勢頭，可考慮在投資布局上採取多元策略，除布局創新成長型的科技及生物科技行業，可留意淨零排放轉型板塊，包括基礎建設、公用事業或氣候變遷等。

另外，在當前利率仍高企情況下，非投資等級債券的表現仍相當值得期待。今年以來，美元非投資等級債發行的總額顯示高於歷史平均值，其中逾七成的發行量用於再融資，而非併購與發放股息，可見企業正努力渡過高利率環境，並對經濟前景抱正面態度。

5月初的基金經理調查報告顯示，受訪的基金經理有八成預期下半年將啟動減息，相信未來一年會減息兩次以上，認為經濟不會衰退，並且看好美國、日本及歐洲等3大股市。就產業而言，加注程度最高的是醫療與科技。

聯儲局延後減息時間，只要不重新啟動加息，在此段「不加不減」的時間，對股市反而更有利，加上美國經濟相當穩健，年底又舉行大選，此段時間美股有機會開展新一輪升勢。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊