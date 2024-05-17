富途陸秉鈞：英偉達迫近歷史高位　拆解業績關注點與策略

在AI晶片行業中，英偉達創新的產品和強勁的業績表現，一直是全球投資者關注的焦點。公司將於本月22號美股收盤後(即香港時間23號早上的盤後時段)公布其2025財年(2024年)第一季業績。根據市場目前最新預測，英偉達第一季的總收入將達至244.69億美元，按年增長240.23%；而英偉達先前發布的業績指引約為240億美元，上下浮動 2%。盈利方面，市場預計每股收益為5.18美元，按年增長達532.28%。目前分析師給出的目標價格為1019.93美元，這一目標價格顯示市場對英偉達股價的上升潛力持樂觀態度。晨星研究的公允價值評估為910.00美元，市盈率高達76.58，這一高估值反映了市場對英偉達未來增長潛力的信心。

公司原來共分為四大業務，近年大家最關注的AI業務，屬於「數據中心業務」。分析師們預估英偉達2025年第一季資料中心營收將達206億美元，按年增長380%。若果此業務和總收入的預測皆正確的話，「數據中心業務」的收入比例將進一步升至84%，不過對比上一季的83.3%，佔比提升的速度開始穩定下來。英偉達的NVIDIA HGX H200芯片即將供貨，預期將顯著降低運算耗能並大幅提升記憶體性能，這將為公司帶來額外的市場競爭優勢。在產品路線圖上，英偉達展示了未來幾年的發展藍圖，包括H200在內的多款晶片將進一步鞏固其在AI晶片市場的領先地位。

另一方面，筆者未有找來「遊戲業務」的最新收入預測數字，但此業務對公司總收入的貢獻在上一季度已經縮少至13%，相信本季的佔比變化不會太大。英偉達近來進一步讓AI 業務覆蓋至個人普通用家的顯示卡上，對「遊戲業務」(顯示卡收入歸類於此)長遠相信將有明顯提升，但過去一季甚至本季來說，將難見作為。

綜合分析，兩項業務尤像「主菜」和「甜品」般，佔據食客(投資者)對一餐中的大部份分數(兩者加起來佔總收入超過95%)，只要主菜(數據中心)保持合乎預期的增長，甜品(遊戲業務)不過不失的話，整餐膳食(總收入)在本季成績單是幾乎已經不出任何問題。

由於去年基數較低，三位數的百分比增長實屬意料之內，也充份反映在股價上。所以本次業績，筆者認為按年增長百分比並非大家需要太注意的地方，反而另有三個亮點值得關注：

總收入的按季增長，這特別適用於當業績數字超出市場預期一定幅度後的對比(目前市場預測環比增長是10%左右，能反映近來的潛在增長是否仍然維持顯著動力。

本次財報的毛利率(以GAAP算)，上一次為76%，若再度保持此數字，甚至超出，這將進一步讓市場覺得公司的「壟斷」能力有增無減，短時間內不怕被對手在價格上輕易做成威脅。

管理層對Q2的收入指引。股價反映未來，近年來英偉達如此強勢，與管理層每次業績後給出下季的指引顯著高於市場預期有很大的關鍵。若果本次指引和此前數次結果一樣，讓市場驚喜。股價往上突破1000美元的阻力水平機會將增加不少。

股價在近期再次顯著上升，16號收盤當天為946.3美元，距離盤中歷史高位974美元只有一步之遙。然而，相關期權的投資成本卻是非常高，以本月25號(下週五)到期的等價的945行使價為例，認購期權的期權金約為47美元一股，達總價的5%水平(意味期權結算當天的收盤價要高於945元的5%才開始打和)，認沽期權也有類似情況。現價入場買入期權「賭業績」，較為犯本，投資者若喜歡以此策略炒業績，在英偉達的部署上宜審慎。

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

富途證券香港首席策略師

陸秉鈞