內地4月70大中城市商品住宅銷售價格跌幅擴大

國家統計局公布，2024年4月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月及按年跌幅均有所擴大。

4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.6%，降幅比3月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降0.7%、1.3%和1%，上海上漲0.3%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較3月分別下降0.5%及0.6%，降幅均較3月擴大0.2個百分點。

另外，4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期下降2.5%，降幅比3月擴大1個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降0.5%、6.9%、6.7%，上海上升4.2%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降2.9%及4.2%，降幅比3月分別擴大0.9和0.8個百分點。

二手住宅方面，4月份，一線城市二手住宅銷售價格較3月下降1.1%，降幅比3月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%，按年更分別下跌8%、7.5%、10.2%、以及8.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格較3月均下降0.9%，降幅均較3月擴大0.4個百分點。