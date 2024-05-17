內地4月零售按年升2.3%遜預期　工業增加值漲6.7%

國家統計局公布，內地4月社會消費品零售總額35,699億元人民幣(下同)，按年增長2.3%，遜預期。其中，除汽車以外的消費品零售額32,196億元，增長3.2%。1至4月份，社會消費品零售總額156,026億元，按年增長4.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額141,396億元，增長4.3%。

4月規模以上工業增加值按年實際增長6.7%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，遠勝預期。從按月看，4月規模以上工業增加值比3月增長0.97%。1至4月份，規模以上工業增加值按年增長6.3%。

1至4月份，全國房地產開發投資30,928億元，按年下降9.8%(按可比口徑計算)；其中，住宅投資23,392億元，下降10.5%。1至4月份，新建商品房銷售面積29,252萬方米，按年下降20.2%，其中住宅銷售面積下降23.8%。新建商品房銷售額28,067億元，下降28.3%，其中住宅銷售額下降31.1%。4月底，商品房待售面積74,553萬方米，按年增長15.7%。其中，住宅待售面積增長24.5%。

1至4月份，全國固定資產投資(不含農戶)143,401億元，按年增長4.2%(按可比口徑計算)，其中，民間固定資產投資73,913億元，按年增長0.3%。從按月看，4月份固定資產投資(不含農戶)下降0.03%。

電力生產增速有所加快。4月規上工業發電量6,901億千瓦時，按年增長3.1%，增速比3月份加快0.3個百分點；日均發電230.0億千瓦時。1至4月份，規上工業發電量29,329億千瓦時，按年增長6.1%。

就業方面，4月全國城鎮調查失業率5%。