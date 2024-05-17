聯儲官員輪流放鷹　威廉斯：通脹待觀察　短期難減息

多位聯儲局官員發表講話時表示，聯儲局須更多證據表明通脹正在放緩，故應更長時間內將利率維持在高位，暗示局方並不急於減息。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，隨着儲局對通脹路徑的了解愈見清晰，目前保持更長時間的限制性立場屬謹慎之舉。鑑於供應鏈改善，她預計價格增長將比去年放緩。

紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)對疲軟的消費者通脹數據表示歡迎，但指積極的消息不足以要求聯儲局很快減息，認為現在沒有理由調整貨幣政策，預計短期內通脹不會達到2%的目標。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)也認同，隨着供應鏈的恢復，商品通脹已大幅下降，但需求需要進一步降溫才能使價格增長達到聯儲局的2%目標，並認為需要更多的時間。

儘管美國最新的通脹數據降溫，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)認為更應關注5月和6月的數字，以確保這些數據不會出現相反的情況。他補充，如果前景如他預期那樣發展，通脹放緩且經濟勢頭持續，則在年底前降低利率可能合適。

美國日前公布的4月份通脹放緩至3.4%，是自今年來首次放緩，但與聯儲局2%的目標仍有一段距離。