中美博弈　美工廠轉移基地　呢度成「近岸外包」首選...

墨西哥2023年吸引的外國直接投資（FDI）總額為360.58億美元（約2,812億港元），為連續3年有所增長。這是由於中美經濟、金融脫鈎的大背景下，美國企業紛紛選擇「近岸外包」（Near-shoring）的策略，把工廠移到與美國接壤的墨西哥，使得這個曾經因為「離上帝太遠，離美國太近」而陷於苦難的國度，一躍成為全球企業建立基地的首選。

回顧19世紀中葉，立國不到百年的美國開始流行所謂「昭昭天命」（Manifest Destiny）的說法，當時不少美國人都抱有一種信念—美國是獲上帝賦予使命的國度，需要擴張領土把神的福音帶到美洲不同角落。這一種政治理念亦成為美墨戰爭的導火線之一，而多年來墨西哥亦因為地理上在美國的臥榻之側，以至多少個晚上都夜不能寐。比如在1845年遭美國強行吞併德州領土，乃至其後衍生的美墨戰爭，都是墨西哥歷史上的恥辱。

受惠貿協 貨物運美免稅

在歷史上很長的一段時間，墨西哥都因為「離美國太近」而受罪。然而，隨着21世紀全球化的進程高歌猛進，國與國之間的競爭已不再受到地理位置的限制，受到地緣政治環境變化的影響，墨西哥甚至反過來成為中美角力的最大受惠者。

去年美國企業佔了墨西哥FDI大約四成，原因正正是考慮到美國的政治環境。要知道今年11月美國將再次舉行總統大選，共和黨的候選人特朗普若再次執掌白宮，接下來4年隨時會爆發新一輪的貿易戰，而且戰爭的對象不僅限於中國，畢竟特朗普在上屆任期亦曾就鋼鋁關稅問題向歐盟「宣戰」。

而墨西哥的一大優勢，在於目前仍然生效的《美墨加三國貿易協議》（USMCA），該協議使得大部分在墨西哥生產的貨物都可以免稅運到美國。更重要的是，USMCA是由特朗普上屆任期內親自主導簽訂的，理論上「毀約」的風險不大，那麼企業出於風險因素選擇在墨西哥建廠，也是相當合理的做法。

墨對美出口21年首超華

值得留意的是，去年美國從墨西哥進口的貨物總額達到4,756.1億美元（約3.7萬億港元），是2002年以來首次超越中國，成為最大的對美出口國。

伴隨着出口急增，墨西哥的貨幣披索亦得到市場的關注，畢竟貿易體系離不開貨幣結算。芝商所（CME）外匯產品全球主管Paul Houston表示︰「墨西哥披索是我們表現最強勁的合約產品，去年名義交易額大增24%，並且在2023年第四季創下日均交易額22億美元的紀錄新高。」

墨西哥銀行BBVA Mexico外匯及電商全球市場主管Alejandro Vigil指出，CME披索期貨流動性增加，對於銀行的外匯對沖活動尤為關鍵，有助於提升銀行售予客戶的產品。投資銀行摩根士丹利去年曾估計，到2028年墨西哥對美出口將會增長至6,090億美元，相當於較目前水平提高接近三成。