姚浩然：港股後市仍偏好　滙控下跌空間不大

隔晚美股先升後回，道指一度上破40,000點，但高位見阻力，最後偏軟收市。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，市場對聯儲局何時減息雖然未有定論，但加息憂慮暫時消除，而首季企業盈利亦有不俗增長，均令資金重回投資市場，料美股維持大漲小回格局。至於港股亦已重上萬九關，但料升至兩萬關有一定阻力。事實上，恒指由低位累升已多，短線或會有回調壓力，但後市仍然偏好，相信指數在18,700至18,800點有不俗支持，冇貨的投資者可待回調至該水平再入市。