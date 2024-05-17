姚浩然：港股後市仍偏好 滙控下跌空間不大
2024年05月17日 11:24
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（中新社圖片）
隔晚美股先升後回，道指一度上破40,000點，但高位見阻力，最後偏軟收市。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，市場對聯儲局何時減息雖然未有定論，但加息憂慮暫時消除，而首季企業盈利亦有不俗增長，均令資金重回投資市場，料美股維持大漲小回格局。至於港股亦已重上萬九關，但料升至兩萬關有一定阻力。事實上，恒指由低位累升已多，短線或會有回調壓力，但後市仍然偏好，相信指數在18,700至18,800點有不俗支持，冇貨的投資者可待回調至該水平再入市。
據報阿里巴巴(09988)獲著名對沖基金經理Michael Burry增持，刺激股價周五(17日)曾升至85港元樓上。不過姚認為，阿里巴巴首季營業額增速放緩，令市場擔心GMV(商品成交金額)是否已屆樽頸位，業務發展及前景不明朗。雖然其股價落後於其他科網股如騰訊(00700)，在機構投資者增持下，股價順勢炒起，但其基本面仍未改善，有意跟炒宜以78元作為止蝕位。
有指中國平安正考慮進一步滙豐控股(00005)股份，其中一個選項是直接在公開市場出售，另一選項是向中東主權基金或富豪出售大部分股份。姚浩然表示，滙控升至70元水平，股東減持食胡亦無可厚非，料股價難有空間再上。不過，滙控估值及息率仍然吸引，加上受惠高息環境，股價下跌壓力不大，中長線投資者仍可繼續持有，靜待市場消化此消息。