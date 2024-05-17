滙豐或遭減持 專家：留意呢個位守唔守到...

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，由於平保持有滙控股份的貨值達千億港元，萬一確認減持並選擇直接在公開市場出售，屆時沽壓料不輕，加上滙控股價近期已累積不少升幅，短期出現沽壓亦可以理解。

他建議投資者宜留意滙控能否守穩67元的防守水平，一旦跌破後市可能會觸發更深調整，進一步下探20天線(現處約64.8元)水平，持貨者宜吼位減持一半或三分之一持倉，至於未有貨者亦不宜短期貿然撈入。

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，滙控升至70元水平，股東減持食胡亦無可厚非，料股價難有空間再上。不過，滙控估值及息率仍然吸引，加上受惠高息環境，股價下跌壓力不大，中長線投資者仍可繼續持有，靜待市場消化此消息。