佐丹奴：前CEO已遷出公司住宅　物業新用途檢討中

有「股壇長毛」之稱的個人投資者David Webb也以股東身份參與會議，會上他提出多項建議，包括指出目前樓價下跌，公司上述物業應該減值至1億元，並應以招標形式出售；並提到公司應與投資銀行建立好關係；公司應加大與投資者溝通的透明度；將會議紀錄放上網，讓海外投資者有機會閱覽；以第二次中期息代替末期息等。管理層稱會作跟進，又透露與投資銀行大華(UOB)有密切合作關係。

另外Webb亦問公司罷免劉國權總共成本是多少？管理層表示，不會作相關披露。

新任行政總裁Colin Currie表示，自己上任行政總裁6星期，已積極與各持分者見面，包括東南亞各地門市員工、合作夥伴及供應商等，理解他們的意見，未來他亦會出訪中東等。目的是制定未來5年計劃，期望在今年8月公布業績時一併向大家披露。

當中會包括有新的投資，特別是資訊科技(IT)、電子商務(e-commerce)等。至於Webb提出在目前貨到付款(COD)的基礎下向特許經營商提供信貸寬限，Currie表示，會作考慮但目前不會改變COD政策。另外前任CEO提出的四大方向，包括謹慎理財、管理庫存等會繼續有效。

新任主席曾安業對前任行政總裁的貢獻表達感謝，承諾會在他的基礎上提升品牌和股東回報。公司目前沒有計劃為加大投資而需要增加借貸，也沒有計劃會供股，另外也會按以往派息政策將多餘資金分派給股東。

至於Webb被問到最近增持公司股份至多於5%，他說是自己個人的投資決定，不會給出投資建議。