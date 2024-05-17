九展突申重建住宅及商廈綜合用途　提供單位量達...

將於今年6月底停止營運的九龍灣國際展貿中心，原已獲批可重建3幢商廈，惟財團突向城市規劃委員申請作住宅、商業及及工業展覽館等綜合用途，提供1,881個住宅單位。

該項目由億京發展及資本策略等於約3年前以100億港元購入，坐落於展貿徑1號，地盤面積約239,826方呎，並早於2023年3月獲批重建為3幢樓高24至26層的商業大樓，總樓面約1,774,715方呎，當中約121,473方呎面積作工業展覽館用途，地積比率約7.4倍。

不過，該財團向城規會遞交最新規劃發展申請，將項目擬議作綜合重建發展作住宅、商業及工業展覽館、社會福利設施及學校用途，並略為放寬建築物高度限制。是次要求以地積比率約6.144倍重建，合共提供物業總樓面約1,473,490方呎，當中佔約3.854倍作住宅用途，提供住用樓面共約924,290方呎，佔整體約62.7%，物業高度為主水平基準以上140米，以興建6幢樓高36至39層住宅大廈，並設兩層地庫。

另外，亦以地積比率約2.29倍發展約549,200方呎商用樓面，當中寫字樓佔約292,033方呎，較之前獲批方案大減約1,133,546方呎，跌幅約79.5%，而食肆等商業樓面則有95,209方呎，比之前亦削減約132,453方呎，減幅約58.2%。

至於工業展覽館樓面則維持約121,474方呎。計劃興建一幢約29層高辦公大樓及1幢6層高混合大樓，設置日間護理中心、安老院舍及學前單位社工服務等。整項目提供約858個車位。

提交文件顯示，申請人認為以往申請地點作為國際工業展覽館及商業發展的定位和功能值得重新審視，尤其是該申請地點位於啟德和九龍灣商貿區的重要中間位置。擬議發展計劃是為了響應該地區現時土地規劃及發展規劃，並以啟德發展計劃的整體規劃願景「維港畔一個饒富特色、朝氣蓬勃、優美動人、以民為本的啟德」作依歸。

隨着時間及環境的變遷，擬議發展計劃將為該申請地點提供機會作土地用途或功能上的重新定位，擬議重建發展計劃集合商業/零售、辦公室、工業展覽館，社會福利設施及住宅於一身，考慮到與港鐵啟德站及九龍灣站的交通便利及與周圍土地用途的兼容性，該申請地點適合住宅兼商業發展。