何立峰：地方政府應酌情收購閒置住宅地及商品房

內媒報道，全國切實做好保交房工作視頻會議周五(17日)在京召開，國務院副總理何立峰出席會議並講話。何立峰強調，深入貫徹落實中央政治局會議部署，深刻認識房地產工作的人民性、政治性，繼續堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，扎實推進保交房、消化存量商品房等重點工作。

何立峰指出，房地產關係人民群眾切身利益和經濟社會發展大局。當前，要着力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交付，保障購房人合法權益。相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閑置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。要繼續做好房地產企業債務風險防範處置，扎實推進保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設「三大工程」。

何立峰要求，要壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，加強統籌協調，充分發揮城市房地產融資協調機制、再貸款政策等作用，加強對城市和房地產企業的指導支持，有力有序有效推進保交房各項工作。