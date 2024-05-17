陳永傑：一手鐵路項目炒熱市場　啟德新盤爆大混戰

自樓市全面撤辣後，買家入市信心明顯轉強，市場交投氣氛持續好轉，尤其是一手新盤，各個新盤的示範單位參觀人數持續增加，認購反應亦十分理想，樓市「生氣勃勃」。撤辣後至今短短兩個半月，一手成交宗數已經錄得近7,000宗，佔去年全年約67%，反映一手新盤備受買家追捧，而且明顯主導大市。

云云新盤當中，鐵路上蓋新盤最得買家歡心。撤辣後推售的7個全新盤，合共5,038伙，就有5個屬港鐵項目，涉及3,997伙，供應主要來自黃竹坑站、何文田站、康城站及元朗站，遍布港九新界，貨源多元，滿足市場不同需求。事實上，撤辣後至今短短兩個半月，全港一手鐵路盤總成交已增至超過2,300宗，吸金逾278億元，成交宗數佔整體約33%，熱度十足，炒熱樓市。

第二季已過一半，餘下一個多月仍有多個一手新盤排隊登場，可見發展商推盤未見手軟，如首輪銷售大成功的元朗站新盤「The YOHO Hub II」，銷售步伐全速前進，本周末將盡推餘下213伙，相信可滿足首輪向隅客及上車客所需。事實上，近日利好樓市消息接連出現，美國通脹放緩，息口確認見頂，下半年減息有望；國內最近再開放多8個城市赴港澳自由行，相關措施除可提振本港經濟，亦有利國內客來港睇樓置業，在港股連升多日兼北水湧港下，料套股換樓活動將會增加，樓市前景可期。

筆者預料，樓市短期內仍以一手新盤作主導，戰線將由鐵路盤轉至啟德新區，啟德跑道區前端有項目「柏蔚森」已率先命名，前期準備工作如火如荼，市場預計第1期291伙有望本季出擊，令PARK PENINSULA再次成為市場焦點。除此之外，同樣位處跑道區的「維港‧雙鑽」亦有望年內登場，而已屆現樓的「MIAMI QUAY」亦新增多項優惠迎戰，大戰一觸即發，讓我們拭目以待。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑