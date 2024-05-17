二手樓價指數再跌0.14%　連跌3周

中原城市領先指數CCL最新報146.09點，按周跌約0.14%。受到新盤連環開售影響，二手樓價持續受壓偏軟。CCL連跌3周共約0.54%，連續5周企穩146點水平，未有跌穿撤辣前的143.02點低位，但亦尚未突破撤辣後的147.08點高位。撤辣後9周CCL五升四跌，累計升幅收窄至約2.15%。相信短期樓價繼續反覆爭持，惟波幅將調低至144點到148點之間。

CCL仍處於逾7年低位未變，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.65%，較2023年4月168.40點高位跌約13.25%，而2024年暫時跌約0.76%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.63點，按周跌約0.08%，連續5周企穩146點。CCL(中小型單位)報145.48點，按周跌約0.10%，連續5周企穩145點。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌約0.18%及約0.26%，兩個指數繼續在2017年1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報149.17點，按周跌約0.37%，指數在2017年3月底水平徘徊。

四區方面，港島CCL_Mass報146.14點，按周跌約0.25%，指數於2016年9月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報133.65點，按周跌約1.33%，仍處於2017年3月初水平。新界東CCL_Mass報157.65點，按周升約0.39%，於2017年3月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報144.42點，按周升約0.65%，於2017年1月中水平徘徊。