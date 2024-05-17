香港會計師公會推動可持續披露發展　助管理風險

推動綠色轉型、可持續發展和達致碳中和是近年全球焦點；在商業市場中，環境、社會及管治(ESG)概念愈來愈被提倡及重視。要評估一間企業在營運方面如何實踐ESG概念，一份具透明度、比較性且可靠的可持續報告相當重要。透過相關的披露報告，可確保所有市場參與者均取得準確一致的可持續發展相關資訊，有助他們管理風險並作出投資決策。

在香港方面，商界普遍關注在可持續匯報方面與全球基準接軌，掌握氣候及可持續發展帶來的機遇。經過各界多年的努力，政府於今年三月底發布《發展香港可持續披露生態圈的願景宣言》，闡明為香港發展全面的可持續披露生態圈的願景和方針，並確立相關持份者包括香港會計師公會的角色，為未來可持續發展工作做好準備。

國際可持續準則理事會(ISSB)於2023年6月發布首批國際財務報告可持續披露準則，旨在成為企業披露氣候及可持續發展相關資訊的一套全球通用基準。本港作為國際金融中心，企業亦密鑼緊鼓籌備實踐相關準則及應對全新的監管措施。然而，應對上述轉變亦需要過渡安排及適應期。在這背景下，政府、金融監管機構、專業團體以及商界各司其職，引領香港逐步成為首批採納ISSB準則的司法管轄區之一，使本港的可持續發展進入新里程。

為使香港盡快具備應付全球可持續披露需求及監管要求的能力，綠色和可持續金融跨機構督導小組(CASG)轄下成立工作小組，其成員包括金融監管機構、港交所和香港會計師公會等。根據政府的《宣言》，香港會計師公會為香港可持續匯報準則的制訂者，將訂立銜接ISSB 準則的本地可持續匯報準則及附帶的應用和實施指引。公會多年來一直致力倡議企業提升管治及可持續發展，自可持續披露準則框架展開規劃的初期以來，一直與綠色和可持續金融跨機構督導小組緊密合作，以確保香港與ISSB準則發展方向保持一致；並積極提倡本港企業採用可持續鑑證，以加強財務匯報的公信力，未來亦會繼續與其他持份者緊密合作，制訂香港首套可持續披露準則。去年7月，公會已加入ISSB的技能提升夥伴框架，除了繼續加強及改善提供給會員的可持續發展培訓課程，亦將繼續透過能力建設及準則制訂的工作，協助香港逐步全面採納ISSB準則。

可持續披露是指企業公開其在ESG方面的表現和策略的過程。這種披露提供了一個全面的視角，使投資者能夠了解企業在可持續發展領域的表現和面臨的風險，而香港的金融機構和企業日益認識到這種披露的重要性。根據香港會計師公會於去年底發表的《2023香港ESG鑑證最新情況：一個不斷演變的領域》研究報告，涵蓋了1,882間於2022年12月年結的香港上市公司，當中有141間(7.5%)採用外部鑑證，較2021年的85 間(4.5%)錄得明顯增幅。研究亦揭示，大型上市公司使用外部鑑證的比率大幅上升，可見愈來愈多企業採用ESG鑑證，以滿足投資者和持份者的期望與需求。

隨着全球氣候變化和社會問題的不斷演化，企業面臨更多非財務風險。投資者需要了解企業及其供應鏈在可持續性、社會相關議題等方面的表現，才能更有效評估企業面臨的風險，並作出相應的投資決策。透過可持續披露，投資者應能獲取關鍵的ESG信息，提高風險評估的準確性，從而降低投資風險。

此外，可持續披露還有助提高投資者對企業價值和長期穩定性的認識。除傳統的財務指標外，可持續披露提供了更周詳的信息，包括企業的環境管理、社會責任和管治結構等方面的資訊，有助投資者對企業的價值和商業模式進行更全面的評估。投資者可以通過研究企業的ESG表現，評估其長期競爭力和可持續發展的能力，從而做出明智的投資決策。

隨着可持續披露的影響力日漸增加，香港企業需要考慮和應對各種可持續發展的議題，並與不同持份者保持密切合作，以配合本港的可持續發展方向與國際一致，以強化香港企業的競爭力，鞏固本港的國際金融中心地位。

香港會計師公會會長梁思傑指，公會作為可持續披露準則的制訂者，已準備好肩負推動國際可持續發展準則理事會(ISSB)標準與本地可持續發展報告標準達成一致的重任。

香港會計師公會