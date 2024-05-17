香港金融管理局及中國人民銀行擴大數字人民幣在香港的跨境試點，便利本港居民使用數字人民幣錢包作跨境支付，港人北上消費更便捷。為推進數字人民幣的普及使用，多家銀行均推出期間限定推廣活動，有意開立數幣錢包的讀者不妨先行比較，順道賺取優惠！

●工銀亞洲：有機會獲總值200元消費紅包

中國工商銀行（亞洲）執行董事、副行政總裁兼替任行政總裁顧旋表示，很高興該行作為香港數字人民幣增值服務機構之一，將持續擴大數字人民幣應用場景，優化數字人民幣基礎設施建設及增強其普及性。相信數字人民幣的應用將進一步加強區域經濟的互聯互通，成為區域經濟高質量發展的重要驅動力。

工銀亞洲亦推出數字人民幣體驗活動，客戶於登記期內透過手機銀行成功登記體驗活動後，於數字人民幣App以登記推廣活動時的香港手機號碼註冊帳戶，並開立中國工商銀行數字人民幣錢包，有機會獲得總值200元數字人民幣消費紅包，適用於內地及香港支援數字人民幣付款的指定線上及線下商戶。

●中銀香港：手機App設專區 可領紅包

中銀香港BoCPay「數字人民幣專區」為本地客戶提供便捷使用中國銀行數字人民幣服務的渠道。已開通中國銀行數字人民幣錢包服務的客戶，在「數字人民幣專區」完成綁定錢包後，即可直接於BoCPay使用二維碼支付、充值、查詢、領取推廣消費紅包等功能，讓數字人民幣的支付體驗更為流暢。

為進一步推動數字人民幣的使用，由即日起至5月26日，中銀香港與深圳市福田區政府推出「數幣歡樂購」推廣活動，客戶可透過BoCPay「數字人民幣專區」領取共200元數字人民幣消費紅包，於福田區指定商戶使用。同時，由即日起至5月30日，中銀香港推出數字人民幣消費紅包，供全新及現有客戶領取，適用於指定支持數字人民幣錢包付款的商戶。

●大新銀行：用優惠碼兌人仔可獲點子優惠

大新銀行成為首批支援以「轉數快」增值數字人民幣錢包的銀行之一。由即日起，客戶可利用大新流動理財手機應用程式，透過「轉數快」為其數字人民幣錢包充值，直接在其大新銀行的人民幣戶口扣帳。

為讓更多客戶體驗數字人民幣服務的便利，該行特別推出期間限定推廣活動。由即日起至6月30日，優易理財客戶使用優惠碼「RPA014」兌換人民幣，可獲5點子優惠；VIP銀行服務外匯賞會籍計劃的金會員及白金會員更分別獲 享特惠匯率高達10點子外匯賞優惠。

●渣打香港：可用App增值錢包北上消費

渣打銀行(香港)表示，即日起本港居民以香港手機號碼於數字人民幣錢包營運機構開立錢包後，無需開立內地銀行戶口，即可透過渣打手機應用程式SC Mobile以港元戶口或人民幣戶口增值數字人民幣錢包，在內地主要城市以數字人民幣進行支付或消費。

渣打銀行香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，新措施為數字人民幣的跨境應用帶來突破，讓香港居民可更方便及快捷地使用數字人民幣，並為兩地居民帶來多一個支付選擇，進一步深化數字人民幣的應用和優化跨境支付體驗，促進粵港澳大灣區的互聯互通。

●信銀國際：推數字人民幣錢包增值服務

中信銀行(國際)推出數字人民幣錢包增值服務。客戶可透過中信銀行(國際)旗艦流動銀行平台「inMotion 動感銀行」連接「轉數快」為數字人民幣錢包即時增值，更可享人民幣存款及兌換優惠。

為了讓更多客戶體驗「inMotion 動感銀行」數字人民幣錢包增值服務帶來的便捷，該行將推出以兩項優惠。由即日起至6月30日，合資格全新客戶透過「inMotion 動感銀行」以「轉數快」於數字人民幣錢包充值一次，其信銀國際綜合貨幣結單儲蓄存款戶口可享三個月人民幣活期特惠存款年利率1.38%。另客戶可透過「inMotion 動感銀行」以成本價2買入人民幣。

中信銀行(國際) )執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉女士表示，作為首批推出數字人民幣錢包增值服務的銀行之一，將全力配合兩地監管機構擴展數字人民幣跨境使用場景，持續為推動人民幣國際化貢獻中信力量。