小鵬SUV意向價29.99萬吸港客　點解無懼美加徵關稅？

小鵬G6登場「一換一」意向價為29.99萬港元(標準續航)及34.99萬元(長續航)，首批右軚版G6預計於第三季內交付。小鵬X9意向稅前價為50萬元內，料下半年交付香港。香港是小鵬為數不多的右駕市場之一。小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，定價參考成本、研發等因素。

顧宏地指，香港是小鵬走向全球化的重要橋樑及視窗，進入香港市場具備小鵬全球化範本的重要戰略意義。雖然不會在香港及全球公布銷售目標，但香港智能汽車市場正蓬勃發展，有政府及消費者等推動，對香港銷售很有信心。公司冀將更多先進技術帶到內地、香港乃至全球。

小鵬在法國巴黎舉行小鵬G9上市發布活動，標誌小鵬正式進入法國市場，並開啟其國際戰略的新篇章。此次發布的小鵬G9，以其卓越的性能和前沿的智能化技術，受到歐洲消費者廣泛關注。

小鵬G9在法國的售價區間定為59,990至73,990歐元，折合約47萬至58萬元人民幣，計劃於今年7月開始交付。此次發布不但展示小鵬對歐洲市場的重視，也體現其對於技術創新及產品品質的堅持。

顧宏地表示，今年是公司全球擴張的重要一年，小鵬在歐洲丹麥、荷蘭、瑞典、挪威已開始銷售，反應很好，目前續在全球擴張，包括中東、東南亞等地。