金監總局：首季新發放房地產開發貸款9636億人幣

內媒報道，國家金融監督管理總局副局長肖遠企在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，近期會重點做好以下幾個方面的工作，其中是保持房地產融資穩中有升，繼續落實好「金融16條」，穩定房地產資金投放，一方面支持存量融資合理展期。截至3月底，房地產開發貸款展期餘額按年增長147%，對存量的房地產貸款繼續延長貸款期限。

他表示，積極做好房地產新增信貸投放。今年第一季，商業銀行新發放房地產開發貸款9,636億元人民幣(下同)，新發放個人住房貸款1.3萬億元，比去年第四季度均有較大增長。首套房貸、二套房貸平均利率分別比上年同期下降0.43個百分點和0.75個百分點。

他提到，一視同仁滿足不同所有制房地產企業和房地產項目的合理融資需求，對不同所有制房企和房地產項目一視同仁，按照市場化、法治化原則，合理評估，積極予以支持。

此外，建立與房地產發展新模式相適應的金融產品和金融服務體系。要求金融機構針對新變化、新特徵，在產品開發、審批流程、風險管理、客戶關係管理等方面升級改造，提供更加契合新模式的金融產品和金融服務體系，提高房地產融資和金融服務的針對性、有效性。

還有，會同住建部和其他部門一起全力推動落實城市房地產融資協調機制。

他表示，銀行對房地產行業融資的主要方式和渠道，有幾個方面：第一，對房地產企業的開發貸款，主要是用於房地產項目的開發建設。2024年第一季，房地產開發貸款餘額12.8萬億元；第二，對個人發放的按揭貸款，主要是用於購買住房。第一季度底餘額是38.3萬億元；第三，經營性物業貸款、併購貸款、住房租賃貸款，這三項加起來餘額有3.3萬億元。

除此以外，還有債券投資，第一季度底，銀行持有的房地產企業債券餘額是4,282億元。同時，銀行還向房地產上下游企業提供供應鏈融資。例如，對材料供應商、施工建築企業等。舉例，第一季度底，建築業貸款餘額按年增長10%。過去一段時間以來，房地產行業銷售下滑，其他融資渠道減少，但銀行對房地產行業融資還是保持了穩中有增的趨勢。