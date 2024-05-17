藍天海岸兩房530萬沽　較5年前購入價平50萬元

二手樓價回落，吸引投資者出手買「蝕本貨」，以530萬元購入東涌藍天海岸兩房戶，較單位約5年購入價帳面低50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園6座低層F室，實用面積約588方呎，三房間隔，望園景，以658萬元成交，呎價約11,190元，新買家為用家。

●中原林龍南稱，北角海峰園崇峰閣高層A室，實用面積約831方呎，三房間隔，享海景，叫價1,398萬元，最終減價48萬元，以1,350萬元成交，呎價約16,245元。

●中原楊文傑指，鰂魚涌南豐新邨10座高層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價530萬元放售，最新以512.8萬元成交，呎價約13,115元，新買家為上車客。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨2期百老匯街42號中層C室，實用面積約680方呎，兩房間隔，望內園景，最初叫價850萬元，現降至800萬元成交，呎價約11,765元。

●利嘉閣余美寶表示，紅磡海逸豪園17座中層A室，實用面積約1,113方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，叫價1,980萬元，經雙方議價後，最終以1,838萬元成交，呎價約16,514元。

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新界區

●利嘉閣劉景駿稱，東涌藍天海岸6座高層F室，實用面積約388方呎，兩房間隔，新買家為區內投資者，見樓價回落，單位附裝修，獲減價50萬元，以530萬元成交，呎價約13,660元，單位約5年帳面蝕50萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑A座中層11室，實用面積約385方呎，兩房間隔，區內投資者見單位內附裝修，累減47萬元，已補價自由市場以308萬元購入作長線投資收租，呎價約8,000元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水5月暫錄約47宗二手買賣，粉嶺居屋嘉盛苑B座中層9室，實用面積約649方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價430萬元，議價後以400萬元易手，呎價約6,163元。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺花都廣場3座中層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，叫價465萬元，放盤半年，內地買家為方便子女上學，以436萬元承接，減幅約6.2%，呎價約10,557元，持貨約7年帳面賺1萬元，料屬明賺實蝕。

●中原吳啟業表示，大埔翠屏花園B座中層6室，實用面積約269方呎，一房間隔，叫價約318萬元，日前以305萬元沽出，呎價約11,338元，新買家為投資者。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城47座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤一個月，叫價450萬元，最終以432萬元沽出，減價18萬元或約4%，呎價約14,211元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田碧濤花園1期百利閣高層D室，實用面積約849方呎，套三房間隔，望河景，叫價980萬元，放盤1個月，減40萬元，以940萬元沽出，呎價約11,072元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山5月暫錄近50宗二手買賣，包括雅景臺4座中層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，議價後以518萬元易手，呎價約10,905元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層E室，實用面積約564方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價750萬元，減42萬元，以708萬元成交，呎價約12,553元，約9年帳面升值7%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，西貢西沙帝琴灣凱琴居15座座中層A室，實用面積約1,285方呎，套四房間隔，放盤1年，叫價1,650萬元，調整至1,400萬元連車位成交，減250萬元，減幅15.2%，呎價約10,895元。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳中心11座極高層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，區內分支家庭客，睇樓一次即決定承接單位自住，叫價620萬元，經議價終以608萬元易手，呎價約15,833元，單位約7年帳面升值約1.3%。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳廣明苑D座中層13室，實用面積約539方呎，望內園景，未補價第二市場叫價450萬元，近日調整至430萬元，外區綠表買家以385萬元購入，累減65萬元，呎價約7,143元。

●香港置業唐榮花指，將軍澳MONTEREY第6A座極低層戶，實用面積約492方呎，兩房間隔，望園景，叫價約820萬元約半年後，議價後減價約780萬元成交，呎價約15,854元，低市價約5%。

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