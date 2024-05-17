馬鞍山項目增折扣促銷 周末至少9個新盤混戰搶客
2024年05月17日 21:35
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現樓貨尾減價促銷，馬鞍山項目最新修訂價單，上調折扣及大增回贈吸客。至於，周六及周日(18,19日)將有至少9個樓盤，合共推售282個單位，元朗站項目次輪銷售涉其中213伙。
●啟德澐璟四房「樓王」成交價逾1.24億元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周五以逾1.24億元沽出第1座29樓A室，實用面積為2,088方呎，屬四房三套間隔，連私人電梯大堂間隔，可享維港海景，單位連同兩個車位售出，呎價約59,609元。發展商指，全盤開售至今累售239伙，套現逾94.37億元。
●馬鞍山Silversands調整6伙單位售價
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，周五(17日)修訂價單，調整6伙兩房單位的定價，同時提升最高折扣率至37.5%，變相減價最多兩成，並安排於下周二(21日)發售。買家另可享新增設的最多16%現金回贈。調整後，6伙折實價降到746,06萬至888.86萬元。
●啟德MIAMI QUAY I 一周累沽16伙
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周五(17日)售出第3座12樓H室，實用面積315方呎，一房間隔，成交價716.9萬元，呎價22,759元。該盤於一周內累沽16伙，總成交金額逾1.76億元。
●日出康城PARK SEASONS兩房呎價約14,837元
會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(17日)售出第2A座51樓C室，實用面積453方呎，兩房間隔，以672.1萬元成交，呎價約14,837元。整個SEASONS系列項目至今累售721伙，套現逾45.6億元。
●灣仔One Wood Road樓書曝光
盈信控股(00015)發展的灣仔活道1號項目One Wood Road，周五(17日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。該盤採單幢設計，已屆現樓，樓高26層，提供42伙，主打的兩房戶佔全盤單位約九成。項目提供的單位實用面積介乎460至1,284方呎，有38伙兩房及4伙三房。
●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙一房
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(17日)售出兩伙一房單位，共涉1,074.6萬元。其中，1座21樓A9室，實用面積300方呎，以551.2萬元成交，呎價約18,373元。另一伙為1座22樓A1室，實用面積288方呎，成交價523.4萬元，呎價約18,173元。項目於年初至今共售出236伙，套現逾12.2億元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH一房售576萬元
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，今(17日)錄得20樓A室的成交，單位實用面積264方呎一房，成交價576.27萬元，呎價約21,828-元。
●旺角Elize Park累售31伙
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，由開售至今(17日)累計售出31伙。集團創辦人及主席周佩賢表示，目前售出單位佔全盤52伙近六成，隨住項目邁向現樓階段，預期會繼續吸引年輕家庭，本地才俊及大灣區專才等。
●啟德THE HENLEY II一房終止交易
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，最新錄得交易告吹。涉及的單位為1座12樓G室，實用面積380方呎，一房間隔，原本在2022年7月以992.11萬元售出，當時呎價約26,108元，交易已於周四(16日)終止。買家購入時選用200天成交期的優惠按揭計劃入市，可向發展商指定財務公司申請按揭貸款。