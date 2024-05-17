馬鞍山項目增折扣促銷　周末至少9個新盤混戰搶客

現樓貨尾減價促銷，馬鞍山項目最新修訂價單，上調折扣及大增回贈吸客。至於，周六及周日(18,19日)將有至少9個樓盤，合共推售282個單位，元朗站項目次輪銷售涉其中213伙。

●啟德澐璟四房「樓王」成交價逾1.24億元

●馬鞍山Silversands調整6伙單位售價

●啟德MIAMI QUAY I 一周累沽16伙

●日出康城PARK SEASONS兩房呎價約14,837元

會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(17日)售出第2A座51樓C室，實用面積453方呎，兩房間隔，以672.1萬元成交，呎價約14,837元。整個SEASONS系列項目至今累售721伙，套現逾45.6億元。

●灣仔One Wood Road樓書曝光

●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙一房

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH一房售576萬元

●旺角Elize Park累售31伙

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，由開售至今(17日)累計售出31伙。集團創辦人及主席周佩賢表示，目前售出單位佔全盤52伙近六成，隨住項目邁向現樓階段，預期會繼續吸引年輕家庭，本地才俊及大灣區專才等。

●啟德THE HENLEY II一房終止交易