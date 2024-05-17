美股個別發展　Reddit股價升15%

美股3大指數周五早段個別發展，道指升34點，報39,903點；標指跌2點，報5,294點；以科技股為主的納指跌17點，報16,680點。隨着近期美股升勢擴張至整體市場，板塊輪動的迹象愈發明顯，大戶開始減持「美股七雄」等大型科技股。港股夜期報19,645點，升103點；高水91點。

索羅斯「前軍師」德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)的家族辦公室的13F文件顯示，其於今年首季度減少了44.15萬股的英偉達(Nvidia)持倉，減幅達到71%。同時建倉中小型股票，大舉買入安碩羅素2000交易所買賣基金(ETF)。該ETF上市代碼為「IWM」，甚至已經成為其美股投資組合中的最大持倉，截至3月底之持倉總值逾6.64億美元(51.79億港元)。

另外，近日散戶熱炒的各路「迷因股」再次受到市場關注之際，作為美國散戶大本營的網絡論壇Reddit亦有所動作，與OpenAI達成了合作夥伴關係。未來OpenAI能夠取用Reddit上的討論內容來訓練人工智能(AI)模型，雙方亦會在廣告業務方面有合作。

Reddit發言人拒絕透露今次合作的交易的金額，惟參考今年2月時與另一家科技公司簽署的類似協議，當時據報價值6,000萬美元。Reddit股價早段曾升15%，高見64.82美元。

近日美國的通脹數據稍有回落，多位聯儲局官員立即輪流「放鷹」，試圖為市場對於減息的過度憧憬降溫。紐約聯儲銀行長威廉斯、克里夫蘭聯儲行長梅斯特爾、里土滿聯儲行長巴爾金，3人分別在不同場合表示減息為時尚早，利率仍會在高位持續一段時間。