東方日報B1：內地出4招救樓市　准地方國資收購貨尾

中國國務院官員周五(17日)早上在北京召開全國切實做好保交房工作視頻會議，開宗明義打好商品住房「爛尾」風險處置攻堅戰！當局允許地方政府可按需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房；中國人民銀行則接力在昨午連發3則通知，一口氣取消首置按揭貸款的利率政策下限、降低個人住房公積金貸款利率、調整按揭貸款首期最低付款比例，借錢買樓門檻幾乎全面下降。

分析指，助房企去庫存重磅政策如期出爐，成為迄今為止最關鍵的推進措施，反映中方冀突破以往方法來應對房地產危機，但估計地方政府及金融機構會審慎評估個別項目質素。

人行周五收市後再發聲，揚言將為地方國營企業預備「銀彈」出手買樓。副行長陶玲指，將創設3,000億元(人民幣‧下同)保障性房屋再貸款，利率1.75厘，期限一年，可展期4次，發放對象包括21家全國性銀行，主要支持地方國企以合理價收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，料帶動銀行貸款5,000億元。

晨星股票分析師Jeff Zhang認為，再貸款資金將加快住房庫存的吸收，惟實際融資到位時間和範圍仍未確定，執行新政上存在風險。陶玲續稱，會對不同房企一視同仁，並嚴格把握收購商品房的戶型和面積標準。由各地政府選定地方國企作收購主體，該國企及所屬集團不得涉及地方政府隱性債務，或是地方政府融資平台。

至於去年人行設立的租賃住房貸款支持計劃，將併入保障性房屋再貸款政策中管理，在全國範圍進行。

閒置土地方面，自然資源部副部長劉國洪表示，準備推出政策支持地方政府酌情以收回、收購等方式，妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以助房企解困，具體有3個面向，分別是消除開發建設障礙，允許企業依程序合理調整規劃條件和設計要求；支持預告登記轉讓和「帶押過戶」，鼓勵轉讓或合作開發；支持地方以合理價收回土地，用作保障性住宅，還可用於興建公共配套服務設施。

同場的住建部官員強調，將摸清底數，由各地全面排查區內在建已售商品住房項目，進行一次大起底，鎖定難交付的項目，建立項目台帳。再進行分類處置，包括把符條件項目納入「白名單」予融資支持，或推動資不抵債的項目進入司法處置程序，不讓違規者「金蟬脫殼」。

國家金融監督管理總局亦指，近期也會發布進一步發揮城市房地產融資協調機制的通知。截至周四止，商業銀行已通過「白名單」項目貸款金額9,350億元。雖然當局透露，首季商業銀行新發放房地產開發貸9,636億元，新發放個人房貸1.3萬億元，按季均有較大增長，但樓市仍處深度調整之中。

國統局周五發布首4個月房地產投資、銷售、融資各項指標，均持續下滑。房地產開發投資錄3.09萬億元，新建商品房銷售面積2.92億方米，按年各減9.8%及20.2%，降幅比首季擴0.3個百分點及0.8個百分點，新建商品房銷售額2.8萬億元，仍跌28.3%。

外媒測算顯示，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌3.1%，按月跌0.6%，雙雙創下2015年7月及2014年11月來最大跌幅。荷蘭國際集團(ING)銀行大中華區首席經濟師宋林指，樓價跌勢未止，或與政策鬆綁前買家持續觀望有關。

晨星相信，人行新招對提振樓市買家情緒有正面作用，惟效果仍有待驗證。地方國企落場買樓去庫存，摩根士丹利提醒，保障性住房亦須具有穩定租金回報，以支持利息開支，避免增加地方債務重擔，故相信實際收購的規模受限。未來重售價值較低的項目，最終亦會在樓市周期中被消化，前提是樓市信貸需求穩定、毋須犧牲資產質素，內銀始能受惠。