【內房股舞】碧桂園清盤呈請聆訊延至6月

花旗發表報告指，碧桂園一直在研究整體債務重組解決方案，但基於延遲公布2023財年業績、制訂債務重組計劃需時、未完成的清盤呈請、銷售額下降等因素，該行決定狠削其目標價45.65%，由0.92元降至0.5元，維持予以「中性」評級，並續列為高風險。

對內房行業前景持有大膽看法的滙豐研究稱，目前市場對住房供過於求過度擔憂，政策正是上行主要風險所在，預期一旦落實支持政策，效果可能非常顯著。該行又指，龍湖屬行業內較優質的民營房企，相信較大機會可應對行業困境並復甦。

不過，另一投行摩根士丹利指，內房股自4月中股價急升約五成，主要受惠於政策鬆綁及投資情緒改善，但下半年基本因素仍疲弱及存有高度不確定性，故下調行業展望至「與大市同步」。