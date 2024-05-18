【內房股舞】碧桂園清盤呈請聆訊延至6月
2024年05月18日 01:00
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外界普遍認為，內地決策者為重振房地產行業而採取大膽舉措，滙豐研究更指出，考慮到當局出手加快去庫存，預期行業拐點即將到來。在政策護航下，內房板塊周五應聲急彈，惟因延遲公布2023財年業績而於4月起停牌的碧桂園(02007)，未能加入昨日的內房股狂歡派對，其在港的清盤呈請聆訊已延期至6月11日。
正在推進債務重組的中資民營房企商碧桂園，因未能如期償還約16億元的定期貸款本金及應計利息，早於2月底遭債權人建滔集團(00148)全資子企入稟香港高等法院呈請清盤，昨為其首次聆訊日期，下次將於6月端午節假期後再訊。
花旗發表報告指，碧桂園一直在研究整體債務重組解決方案，但基於延遲公布2023財年業績、制訂債務重組計劃需時、未完成的清盤呈請、銷售額下降等因素，該行決定狠削其目標價45.65%，由0.92元降至0.5元，維持予以「中性」評級，並續列為高風險。
近期屢獲融資消息的萬科企業(02202)，據報與銀行就銀團貸款的抵押品達成初步協議，預計貸款提取金額不超過500億元人民幣。昨日該公司股價收升近兩成，收報6.84元。另龍湖集團(00960)漲逾一成，是全日最大升幅藍籌，碧桂園同系碧桂園服務(06098)亦升9.82%，為第二大升幅藍籌。
對內房行業前景持有大膽看法的滙豐研究稱，目前市場對住房供過於求過度擔憂，政策正是上行主要風險所在，預期一旦落實支持政策，效果可能非常顯著。該行又指，龍湖屬行業內較優質的民營房企，相信較大機會可應對行業困境並復甦。
不過，另一投行摩根士丹利指，內房股自4月中股價急升約五成，主要受惠於政策鬆綁及投資情緒改善，但下半年基本因素仍疲弱及存有高度不確定性，故下調行業展望至「與大市同步」。